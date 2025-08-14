خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قطعی: عارف غلامی به استقلال پیوست

قطعی: عارف غلامی به استقلال پیوست
کد خبر : 1673789
لینک کوتاه کپی شد.

عارف غلامی پس از توافق نهایی با باشگاه استقلال، قرارداد خود را امضا کرد.

به گزارش ایلنا، عارف غلامی مدافع سابق استقلال که سابقه حضور در فصل قهرمانی بدون شکست این تیم در دوران فرهاد مجیدی را دارد، پس از مذاکرات نهایی با مسئولان باشگاه، بار دیگر با آبی‌پوشان پایتخت به توافق رسید. غلامی  قرارداد خود را با استقلال امضا کرد و رونمایی رسمی از غلامی قرار است به دلیل هم‌زمانی با ایام اربعین، صبح شنبه انجام شود.

ریکاردو ساپینتو پیش‌تر با درخواست رسمی به باشگاه، خواهان بازگشت غلامی شده بود و این مدافع با عملکرد قابل توجه خود در گذشته، نظر مثبت سرمربی پرتغالی را جلب کرده بود. 

 بازگشت این مدافع باتجربه می‌تواند نقطه‌ضعف خط دفاعی استقلال را برطرف کرده و به استحکام ساختار تیم کمک کند. با پایان یافتن این انتقال، غلامی آماده است تا بار دیگر پیراهن استقلال را به تن کند در مسیر موفقیت‌های آتی تیم نقش‌آفرینی کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور