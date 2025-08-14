قطعی: عارف غلامی به استقلال پیوست
عارف غلامی پس از توافق نهایی با باشگاه استقلال، قرارداد خود را امضا کرد.
به گزارش ایلنا، عارف غلامی مدافع سابق استقلال که سابقه حضور در فصل قهرمانی بدون شکست این تیم در دوران فرهاد مجیدی را دارد، پس از مذاکرات نهایی با مسئولان باشگاه، بار دیگر با آبیپوشان پایتخت به توافق رسید. غلامی قرارداد خود را با استقلال امضا کرد و رونمایی رسمی از غلامی قرار است به دلیل همزمانی با ایام اربعین، صبح شنبه انجام شود.
ریکاردو ساپینتو پیشتر با درخواست رسمی به باشگاه، خواهان بازگشت غلامی شده بود و این مدافع با عملکرد قابل توجه خود در گذشته، نظر مثبت سرمربی پرتغالی را جلب کرده بود.
بازگشت این مدافع باتجربه میتواند نقطهضعف خط دفاعی استقلال را برطرف کرده و به استحکام ساختار تیم کمک کند. با پایان یافتن این انتقال، غلامی آماده است تا بار دیگر پیراهن استقلال را به تن کند در مسیر موفقیتهای آتی تیم نقشآفرینی کند.