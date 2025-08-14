محمدمهدی قنبری به استقلال خوزستان پیوست
وینگر تکنیکی و گلزن سابق تراکتور با نظر کادر فنی، شاگرد امیر خلیفهاصل شد.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی قنبری، وینگر سرعتی و چپپای سابق تراکتورسازی تبریز، با نظر مستقیم کادر فنی به جمع شاگردان امیر خلیفهاصل در استقلال خوزستان اضافه شد. این بازیکن از فصل جدید لیگ برتر، پیراهن آبیپوشان دیار کارون را بر تن خواهد کرد.
قنبری که در فصل ۹۸–۹۹ با تیم خوشه طلایی ساوه در لیگ دسته اول ۱۰ بازی انجام داد و ۷ گل به ثمر رساند، با عملکرد درخشان خود به تراکتورسازی تبریز پیوست. او در ۶۹ مسابقه لیگ برتر برای تراکتور موفق به ثبت ۸ گل شد.
این وینگر تکنیکی و چابک، بهواسطه سرعت، نفوذ از جناحین و توانایی بالای گلزنی، یکی از امیدهای اصلی استقلال خوزستان برای دستیابی به موفقیت در فصل پیشرو به شمار میرود.