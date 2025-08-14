دیبروین: ناپولی بهترین انتخابم بود
ستاره بلژیکی تازهوارد سری A میگوید پیشنهادهای دیگری هم داشته اما زندگی و فوتبال در ناپولی را ترجیح داده است.
به گزارش ایلنا، کوین دیبروین، هافبک ۳۴ ساله که تابستان امسال پس از پایان قراردادش با منچسترسیتی به ناپولی پیوست، در گفتوگویی با «کوریره دلو اسپورت» از دلایل این انتخاب و تجربه جدیدش در فوتبال ایتالیا گفت. او توضیح داد: «شاید هنوز بعضیها تعجب کنند که من اینجا هستم، اما خودم را مثل بقیه بازیکنان میبینم. با دی لورنزو، پولیتانو، اسپیناتزولا و لوکاکو از باتجربههای تیم هستیم، ولی در نهایت کارم را انجام میدهم و سعی میکنم بهترین باشم.»
دیبروین درباره انگیزه حضور در ناپولی گفت: «این انتخاب هم یک چالش بود، هم یک تصمیم زندگی و هم مسیری برای قهرمانی دوباره. پیشنهادهای دیگری هم داشتم، اما بعد از مشورت با خانوادهام به این نتیجه رسیدم که اینجا بهترین گزینه است. ناپولی قهرمان فصل قبل است، تیمی فوقالعاده با هوادارانی پرشور که خودم قبلاً در لیگ قهرمانان مقابلشان بازی کردهام و آن حس فوقالعاده را تجربه کردهام.»
او که تاکنون ۲۴ جام در دوران حرفهای خود برده، درباره هدف بعدیاش گفت: «اسکودتو میتواند هدف زیبایی باشد چون هرگز در ایتالیا بازی نکردهام. البته هر جامی که بشود برد، خوشحالکننده است. اسکودتو، لیگ قهرمانان یا حتی جام جهانی... همه را میخواهم.» دیبروین همچنین با مقایسه آنتونیو کونته و پپ گواردیولا، سبک دو مربی را «کاملاً متفاوت» دانست و گفت: «پپ بیشتر روی مالکیت توپ و کنترل بازی تمرکز دارد، در حالی که کونته ساختارمندتر و ذهنیتمحور است.»
دیبروین تأیید کرد که باشگاههای دیگری از جمله یوونتوس هم از طریق مدیر برنامههایش با او تماس داشتهاند، اما در نهایت ناپولی را برگزیده است. او در پایان از دیهگو مارادونا به عنوان «افسانهای جاودان در فوتبال و نمادی بزرگ برای شهر ناپل» یاد کرد.