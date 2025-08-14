آتکامه در میلان؛ مدافع جوان سوئیسی برای امضای قرارداد رسید

به گزارش ایلنا، زاخاری آتکامه، مدافع ۲۰ ساله اهل سوئیس، امروز (چهارشنبه) وارد میلان شد تا پس از انجام تست‌های پزشکی، قرارداد خود را با روسونری امضا کند. او ساعت ۱۰:۵۰ به وقت محلی در فرودگاه لیناته فرود آمد و برنامه دارد پس از گذراندن مراحل اداری، رسماً به عنوان بازیکن جدید میلان معرفی شود.

این انتقال پس از توافق نهایی میلان با باشگاه یانگ بویز سوئیس انجام شد. طبق گزارش‌ها، مبلغ این قرارداد ۱۰ میلیون یورو به همراه ۱۰ درصد از فروش احتمالی آینده آتکامه خواهد بود. این بازیکن که محصول فوتبال سوئیس است، پیش‌تر در این فصل لیگ این کشور چهار بازی برای یانگ بویز انجام داده بود؛ دو بار به عنوان بازیکن اصلی مقابل سروت و بازل و دو بار به عنوان یار تعویضی برابر وینترتور و سیون.

آتکامه پس از خریدهای زینو فان دِ وینتر و پریویس استوپینان، سومین تقویت خط دفاعی میلان در این تابستان به شمار می‌رود و انتظار می‌رود با حضور او، دست ماسیمیلیانو آلگری برای انتخاب ترکیب دفاعی تیم بازتر شود.

