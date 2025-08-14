رشد اینتر، ثبات میلان و افت یوونتوس در ارزش برند

به گزارش ایلنا، شرکت مشاوره بین‌المللی «برند فایننس» در تازه‌ترین گزارش خود، ارزش برند اینتر را با رشدی ۵ درصدی، میلان را بدون تغییر و یوونتوس را با افتی ۱۳ درصدی نسبت به سال گذشته اعلام کرد. این در حالی است که رئال مادرید با ارزشی معادل ۱.۹ میلیارد یورو و رشد ۱۴ درصدی، صدرنشین جهان است و بارسلونا با ۱.۷ میلیارد یورو و رشد ۱۱ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد. هر دو باشگاه اسپانیایی بالاترین رتبه قدرت برند (AAA+) را به دست آورده‌اند، در حالی که یوونتوس با ۵۰۵ میلیون یورو، اینتر با ۴۷۹ میلیون یورو و میلان با ۴۰۱ میلیون یورو، همگی خارج از جمع ۱۰ برند برتر اروپا هستند و شاخص قدرت برندشان به ترتیب ۸۵، ۸۲ و ۸۱ از ۱۰۰ است.

در بین سایر تیم‌های ایتالیایی، ناپولی ۱۱ درصد، رم ۱۵ درصد و بولونیا ۹ درصد رشد ارزش برند را تجربه کرده‌اند. با این حال، لورنزو کوروتزی، مدیر ارشد ارزیابی برند در «برند فایننس» هشدار داد که فوتبال ایتالیا با وجود میراث تاریخی‌اش، تنها لیگ در میان پنج لیگ معتبر اروپا است که هیچ برند فوتبالی با ارزشی بالاتر از یک میلیارد یورو ندارد و این یک چالش بزرگ تجاری به شمار می‌آید.

کوروتزی با اشاره به عملکرد ضعیف اخیر تیم ملی ایتالیا که احتمال دارد سومین جام جهانی متوالی را از دست بدهد، افزود: «عملکرد تیم ملی بر کل اکوسیستم فوتبال کشور اثرگذار است. ناکامی در جام‌های جهانی و حذف در یک‌هشتم نهایی یورو ۲۰۲۴ باعث کاهش امیدواری هواداران شده، به طوری که تنها ۲۴ درصد ایتالیایی‌ها تیم ملی را جاه‌طلب و رقابتی می‌دانند؛ پایین‌ترین میزان در میان قدرت‌های بزرگ اروپا. این disconnect میان تیم و مردم می‌تواند رشد تجاری فوتبال ایتالیا را در بلندمدت با مشکل مواجه کند.»

