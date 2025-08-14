هدف بزرگ منچسترسیتی؛ گواردیولا خواهان جذب دوناروما شد

به گزارش ایلنا، پس از اختلافات اخیر بین دوناروما و پاری‌سن‌ژرمن، آینده این دروازه‌بان 26 ساله در پاریس مبهم شده است. پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، علاقه زیادی به جذب او دارد و باشگاه انگلیسی در تلاش است با فروش ادرسون به گالاتاسرای، فضای لازم برای این انتقال را فراهم کند. با این حال، پاری‌سن‌ژرمن که هنوز یک سال دیگر با دوناروما قرارداد دارد، حاضر به فسخ یا فروش آسان او نیست و برای رضایت‌نامه مبلغی بین 40 تا 50 میلیون یورو مطالبه می‌کند.

وینچنزو رایولا، مدیر برنامه‌های دوناروما، ضمن تأیید مذاکرات با چند تیم لیگ برتر گفت: «پریمیرلیگ مقصد ایده‌آل برای جیجو است، چرا که بهترین لیگ جهان محسوب می‌شود و می‌تواند گام مهمی در مسیر پیشرفت حرفه‌ای او باشد.» او همچنین فاش کرد که تا مدت کوتاهی پیش، برنامه دوناروما ماندن در پاریس تا پایان قرارداد بوده، اما باشگاه با تغییر موضع خود، توافق اولیه را لغو و او را از برنامه‌های تیم کنار گذاشت تا جای خود را به لوکاس شوالیه بدهد.

این تحولات نگرانی فدراسیون فوتبال ایتالیا را نیز برانگیخته، چرا که تیم ملی برای دیدارهای حساس مقدماتی جام جهانی به آمادگی کامل سنگربان اول خود نیاز دارد. گابریله گراوینا، رئیس فدراسیون، تأکید کرد: «برای ما جیجو بسیار مهم است. امیدواریم به‌زودی آرامش و جایگاه جدیدش را پیدا کند تا بتواند دوباره کیفیت بالای خود را نشان دهد.»

هواداران پاری‌سن‌ژرمن نیز از این جدایی احتمالی ناراضی‌اند و رهبر گروه اولتراهای پاریس اعلام کرده آن‌ها قصد دارند پیش از ترک رسمی دوناروما، از او تقدیر کنند. حال باید دید منچسترسیتی می‌تواند بر موانع موجود غلبه کند و یکی از مهم‌ترین نقل‌وانتقالات تابستان را به نام خود ثبت کند یا خیر.

