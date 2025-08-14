از مسی و سوارز تا نونیز، راز محبوبیت ماچا در فوتبال چیست؟
نوشیدنی سنتی آمریکای جنوبی با خواص انرژیزا و تقویتی، به نوشیدنی ثابت ستارههای فوتبال جهان تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، در رختکن بسیاری از باشگاههای بزرگ جهان، درست پیش از سوت آغاز مسابقه یا شروع تمرینات، صحنه دورهمی ستارههای فوتبال با یک نوشیدنی گیاهی داغ به نام «ماچا» به تصویری آشنا تبدیل شده است. این نوشیدنی که سرشار از کافئین است، به گفته منابع پزشکی انرژی مضاعف و تمرکز بالاتری به بازیکنان میدهد.
داروین نونیز، مهاجم جدید الهلال عربستان، پیش از ورود به تمرینات گروهی با فنجان ماچا دیده شد؛ تصویری که برای فوتبالدوستان جهان غریبه نیست. از لیونل مسی گرفته تا لوئیس سوارز، آنخل دیماریا و ادینسون کاوانی همواره این نوشیدنی را همراه خود دارند.
ماچا که ریشهاش به بیش از ۵۰۰ سال پیش در فرهنگ بومی کشورهای آمریکای جنوبی مانند آرژانتین، اروگوئه، برزیل و پاراگوئه بازمیگردد، ابتدا نوشیدنی سنتی قبایل گوارانی بوده و با گذر زمان از طریق استعمارگران اسپانیایی به نماد فرهنگی منطقه تبدیل شده است.
گرچه ماچا در دسته نوشیدنیهای محرک همچون قهوه و چای قرار میگیرد، اما ویژگیهای خاصی دارد که آن را محبوب ورزشکاران کرده است؛ از جمله تقویت عضلات و اعصاب، کاهش سردرد، بهبود تنفس و افزایش توان بدنی، بدون ایجاد وابستگی. با این حال، پزشکان مصرف بیش از سه فنجان در روز را به دلیل میزان بالای کافئین آن توصیه نمیکنند.
در سالهای اخیر، ماچا از یک عادت اجتماعی فراتر رفته و به بخشی از برنامه آمادهسازی بدنی و ذهنی ورزشکاران بدل شده است؛ نوشیدنیای که انرژی پایدار، تمرکز بالا و آبرسانی مناسب را بدون فشار به معده فراهم میکند و جایگزین سالمی برای نوشیدنیهای انرژیزا به حساب میآید.