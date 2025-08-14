به گزارش ایلنا، تیم فوتبال النصر شامگاه چهارشنبه با ترکیب ۲۵ بازیکن و هدایت خورخه ژسوس راهی هنگ‌کنگ شد تا در مرحله نیمه‌نهایی سوپرکاپ برابر الاتحاد قرار بگیرد. رونالدو به‌همراه ژائو فلیکس، سادیو مانه، آنجلو گابریل و دیگر ستاره‌های این تیم در جمع مسافران حضور داشت.

ژسوس برای این رقابت‌ها سه دروازه‌بان، ۹ مدافع، ۶ هافبک و ۷ مهاجم را به اردوی تیم دعوت کرده است. در این فهرست نام اوتاویو مونتئیرو، ایمریک لاپورت، عبدالمجید الصلیهم، عبدالعزیز الفرج و مبارک البوعینین دیده نمی‌شود. تمرین پایانی تیم پیش از سفر، در زمین «الاول پارک» و پس از دو روز استراحت برگزار شد.

النصر در مرحله نیمه‌نهایی روز ۱۹ اوت با الاتحاد دیدار خواهد کرد و برنده این بازی به مصاف پیروز دیدار القادسیه و الاهلی می‌رود. این تیم پیش‌تر اردویی سه‌هفته‌ای را پشت سر گذاشته بود که شامل ۱۰ روز در اتریش، ۹ روز در پرتغال و ۲ روز در اسپانیا بود. شاگردان ژسوس در این مدت چهار بازی دوستانه انجام دادند که حاصل آن سه پیروزی و یک شکست بود.

