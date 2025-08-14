خبرگزاری کار ایران
با حضور رونالدو: النصر با ۲۵ بازیکن راهی هنگ‌کنگ شد

کاروان النصر عربستان به رهبری کریستیانو رونالدو برای حضور در رقابت‌های سوپرکاپ این کشور به مقصد هنگ‌کنگ پرواز کرد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال النصر شامگاه چهارشنبه با ترکیب ۲۵ بازیکن و هدایت خورخه ژسوس راهی هنگ‌کنگ شد تا در مرحله نیمه‌نهایی سوپرکاپ برابر الاتحاد قرار بگیرد. رونالدو به‌همراه ژائو فلیکس، سادیو مانه، آنجلو گابریل و دیگر ستاره‌های این تیم در جمع مسافران حضور داشت.

ژسوس برای این رقابت‌ها سه دروازه‌بان، ۹ مدافع، ۶ هافبک و ۷ مهاجم را به اردوی تیم دعوت کرده است. در این فهرست نام اوتاویو مونتئیرو، ایمریک لاپورت، عبدالمجید الصلیهم، عبدالعزیز الفرج و مبارک البوعینین دیده نمی‌شود. تمرین پایانی تیم پیش از سفر، در زمین «الاول پارک» و پس از دو روز استراحت برگزار شد.

النصر در مرحله نیمه‌نهایی روز ۱۹ اوت با الاتحاد دیدار خواهد کرد و برنده این بازی به مصاف پیروز دیدار القادسیه و الاهلی می‌رود. این تیم پیش‌تر اردویی سه‌هفته‌ای را پشت سر گذاشته بود که شامل ۱۰ روز در اتریش، ۹ روز در پرتغال و ۲ روز در اسپانیا بود. شاگردان ژسوس در این مدت چهار بازی دوستانه انجام دادند که حاصل آن سه پیروزی و یک شکست بود.

