پیام خداحافظی صلاح با نونیز پس از انتقال به الهلال

به گزارش ایلنا، محمد صلاح پس از جدایی داروین نونیز از لیورپول و انتقال او به الهلال عربستان، در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» دو عکس مشترک با این مهاجم اروگوئه‌ای را منتشر کرد و نوشت: «خوشحالم که شانس دوستی و هم‌تیمی بودن با تو را داشتم، تو همیشه صادق و پرانرژی بودی.»

ستاره مصری ادامه داد: «همیشه لبخند را میان ما پخش می‌کردی، می‌خنداندی‌مان و در تمام رفتارهایت روحیه‌ای مثبت نشان می‌دادی. واقعاً دلمان برایت تنگ خواهد شد و برایت بهترین‌ها را در باشگاه جدیدت آرزو می‌کنم.»

الهلال عربستان اوایل هفته جاری قرارداد سه‌ساله‌ای با نونیز امضا کرد که تا تابستان ۲۰۲۸ اعتبار دارد. نونیز که سه فصل قبل از بنفیکا با انتقالی ۷۵ میلیون یورویی به لیورپول پیوسته بود، در ۱۴۳ مسابقه برای قرمزهای آنفیلد ۴۰ گل به ثمر رساند اما نتوانست به یک ستاره بلامنازع تیم تبدیل شود.

انتهای پیام/