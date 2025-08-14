رونمایی مرموز پرسپولیس از پیراهن جدید فصل آینده

به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت تصویری تیره با خطوط قرمز و سایه‌ای از پیراهن جدید منتشر کردند که مراسم رونمایی آن روز یکشنبه ۲۶ مرداد برگزار خواهد شد. این تصویر که فضایی رمزآلود دارد، به شایعات و گمانه‌زنی‌های هواداران درباره طراحی لباس تازه دامن زده است.

پرسپولیس در سال‌های اخیر بارها از نمادها و نقش‌مایه‌های باستانی ایران، به‌ویژه طرح‌های الهام‌گرفته از تخت جمشید و پیشینه تاریخی نام باشگاه، در طراحی کیت‌های خود استفاده کرده است. همین پیشینه باعث شده بسیاری انتظار داشته باشند که لباس جدید نیز با ارجاعاتی به تاریخ و فرهنگ کهن ایران همراه باشد.

رونمایی از این پیراهن نه‌تنها رویدادی برای معرفی لباس تیم است، بلکه فرصتی برای نمایش دوباره پیوند میان هویت تاریخی و فرهنگی پرسپولیس با رنگ سرخ و افتخارات سال‌های اخیر این باشگاه خواهد بود.

