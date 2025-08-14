خبرگزاری کار ایران
گندوز: می‌خواهم با مولودیه قهرمان شوم و هواداران را خوشحال کنم
الکسیس گندوز، دروازه‌بان ملی‌پوش الجزایری و خرید جدید مولودیه الجزایر، از انگیزه بالای خود برای کسب جام و خوشحال کردن هواداران این تیم گفت.

به گزارش ایلنا، الکسیس گندوز که در فصل گذشته پیراهن پرسپولیس را بر تن داشت و همراه این تیم دو بار طعم پیروزی در دربی تهران را چشید، پس از توافق برای جدایی و بازگشت به کشورش، به عنوان دومین خرید تابستانی مولودیه الجزایر معرفی شد. او در اردوی عین دراهم نخستین صحبت‌هایش را بیان کرد و از هدف‌گذاری جدی خود سخن گفت.

گندوز با اشاره به شناخت خوبی که از بازیکنان تیم جدیدش دارد، اظهار کرد: «بسیار خوشحالم که به باشگاهی بزرگ مثل مولودیه پیوستم. می‌دانم هواداران انتظار موفقیت‌های بیشتری دارند و این موضوع مسئولیت من را سنگین‌تر می‌کند. برای تطبیق با تیم مشکلی ندارم و تلاش می‌کنم در هر جلسه تمرینی با خواسته‌های مربی هماهنگ شوم.»

او افزود: «هدف من این است که جام‌های قهرمانی را با مولودیه کسب کنم تا هواداران را خوشحال کنم. همچنین می‌خواهم در رقابت‌های آتی جام ملت‌های آفریقا نیز حضور داشته باشم.»

