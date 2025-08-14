بیست و یکمین خرید استقلالی ها این بار از رفسنجان!

به گزارش ایلنا، استقلال خوزستان از بیست و یکمین خرید خود در این پنجره تابستانی رونمایی کرد و محمدرضا مهدی‌زاده مدافع با تجربه، با نظر کادر فنی به جمع آبی‌پوشان دیار کارون پیوست و از این پس در ترکیب این تیم به میدان خواهد رفت.

مهدی‌زاده سابقه حضور در تیم‌های داماش گیلان، تراکتور تبریز، سپاهان اصفهان، نساجی مازندران و مس رفسنجان را در کارنامه دارد.

او که توانایی بازی در پست‌های مدافع میانی و هافبک دفاعی را داراست. این بازیکن در نیم‌فصل لیگ ۱۴۰۲–۱۴۰۳ به مس رفسنجان پیوسته بود و پس از یک فصل حضور در این تیم، اکنون با تصمیم کادر فنی استقلال خوزستان، به جمع شاگردان این تیم جنوبی اضافه شده است.

استقلال خوزستان پیش از این بیست بازیکن به نام‌های حمید بوحمدان، محمد اهل شاخه، محمدمهدی احمدی، حجت احمدی، پوریا بالی لاشک، قاسم لطیفی، جواد زرگانی، مهدی موسوی، محمدجواد کیا، محمد شریفی، امیرحسین جلالی‌وند، ابوالفضل سلیمانی، محمدرضا فلاحیان، حسین دروشی، محمدحسین زواری، محمدامین خورشیدی، امیرعلی منجزی‌پور، عارف رستمی، علیرضا کرمی و امیرحسین فرهادی را جذب کرده بود و مهدی‌زاده خرید شماره 21 این تیم است.

انتهای پیام/