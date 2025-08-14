خبرگزاری کار ایران
استقلال تکلیف یاغی جنجالی را مشخص کرد: انتقال قرضی آل‌کثیر
پس از حواشی پیرامون پیوستن عیسی آل‌کثیر به استقلال تهران، باشگاه استقلال خوزستان با ارائه پیشنهادی رسمی، خواهان جذب این مهاجم باتجربه به صورت قرضی شده است.

به گزارش ایلنا، عیسی آل‌کثیر، مهاجم فصل گذشته پرسپولیس، اخیراً با باشگاه استقلال تهران قرارداد بسته است. با این حال، به دلیل حواشی و واکنش‌های منفی برخی هواداران استقلال نسبت به این انتقال، احتمال رونمایی رسمی از وی به عنوان مهاجم آبی‌پوشان پایتخت، کمرنگ به نظر می‌رسد.

در همین راستا، باشگاه استقلال خوزستان به طور جدی پیگیر جذب این بازیکن است و مذاکرات فشرده‌ای را با مدیران باشگاه استقلال تهران و همچنین خود آل‌کثیر آغاز کرده است. هدف آبی‌های خوزستان، به خدمت گرفتن این مهاجم باتجربه به صورت قرضی برای تقویت خط حمله تیمشان است.

مسئولان استقلال خوزستان در روزهای اخیر با آل‌کثیر و مدیران استقلال تهران صحبت‌های متعددی انجام داده‌اند تا رضایت طرفین را برای این انتقال جلب کنند. با این حال، تا این لحظه، توافق نهایی حاصل نشده و اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است.

باید منتظر ماند و دید که آیا استقلال خوزستان موفق خواهد شد عیسی آل‌کثیر را به خدمت بگیرد یا این بازیکن در نهایت در ترکیب استقلال تهران باقی خواهد ماند.

