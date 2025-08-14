خبرگزاری کار ایران
بازگشت زودهنگام؛

آشورماتوف سه هفته دیگر در تمرینات استقلال

آشورماتوف سه هفته دیگر در تمرینات استقلال
مدافع ازبکستانی استقلال که در اردوی ترکیه دچار مصدومیت شده بود، از سه هفته دیگر قادر به از سرگیری تمرینات خواهد بود.

به گزارش ایلنا، پس از آغاز فصل نقل و انتقالات و در پی انتقادات هواداران از عملکرد باشگاه در جذب بازیکن، استقلال از رستم آشورماتوف، مدافع تیم ملی ازبکستان، رونمایی کرد. این خرید با استقبال بازیکنان و کادر فنی مواجه شد، اما مصدومیت او در اردوی ترکیه، موجی از نگرانی را در میان مسئولان باشگاه ایجاد کرد.

برآوردهای اولیه حاکی از آن بود که مصدومیت آشورماتوف طولانی‌مدت خواهد بود و ممکن است تا نیم‌فصل او را از میادین دور نگه دارد. با این حال، آخرین پیگیری‌ها نشان می‌دهد که روند درمانی این بازیکن به خوبی پیش رفته و او نیازی به جراحی ندارد. این خبر مسرت‌بخش برای استقلالی‌ها، حاکی از آن است که آشورماتوف قادر خواهد بود تمرینات خود را از حدود سه هفته دیگر آغاز کند.

با توجه به تعطیلی موقت لیگ برتر به دلیل برگزاری مسابقات کافا از تاریخ 7 تا 14 شهریور، هفته پایانی دوره درمانی آشورماتوف با این رقابت‌ها همزمان خواهد شد. این بدان معناست که مدافع ازبکستانی پس از پایان تعطیلات کافا، می‌تواند به جمع آبی‌پوشان بازگردد و تمرینات خود را از سر بگیرد.

این بازگشت زودهنگام، خبر خوبی برای کادر فنی استقلال خواهد بود، به خصوص با توجه به حضور این تیم در سه رقابت لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا. در همین راستا، سرمربی استقلال، ساپینتو، علاوه بر بازگشت آشورماتوف، خواستار جذب یک مدافع دیگر نیز شده است که انتظار می‌رود طی یکی دو روز آینده، مراحل انتقال او به استقلال نهایی شود.

