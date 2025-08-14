انریکه: این جام تقدیم به هواداران بینظیر پیاسجی
لوئیس انریکه، سرمربی پاریسنژرمن، پس از قهرمانی در سوپرجام اروپا از روحیه جنگندگی شاگردانش تمجید کرد اما تأکید داشت که انتظار بیشتری از آنها دارد.
به گزارش ایلنا، لوئیس انریکه پس از پیروزی پاریسنژرمن برابر تاتنهام و کسب عنوان قهرمانی سوپرجام اروپا، شرایط خاص آمادهسازی تیمش را یادآور شد و گفت:«صحبت درباره این بازی سخت است. ما فقط پنج یا شش روز تمرین داشتیم. همه هوادارانی که همیشه کنارمان هستند، فارغ از نتیجه، برای حمایت از تیم میآیند و این جام را به آنها تقدیم میکنم. نمیدانم این نتیجه عادلانه بود یا نه، اما این فوتبال است و ما برای هوادارانمان خوشحالیم. البته باید پیشرفت کنیم چون من همیشه انتظار بیشتری از بازیکنانم دارم.»
انریکه عملکرد حریف را نیز ستود و افزود:«تاتنهام بازی بسیار خوبی انجام داد و از ما آمادهتر بود. ما با شرایط دشواری روبهرو شدیم ولی توانستیم تا پایان بجنگیم.» او در واکنش به نخستین بازی لوکاس شوالیه، دروازهبان تازهوارد تیم، با خنده گفت:«خیلی برای او و برای کل تیم خوشحالم.»
پاریسنژرمن در این دیدار با وجود عقب افتادن دو بر صفر، در دقایق پایانی بازی به تساوی رسید و در ضربات پنالتی قهرمان شد؛ نتیجهای که به گفته انریکه نشان میدهد این تیم حتی با کمترین زمان آمادهسازی نیز توانایی فتح جام را دارد، هرچند سقف انتظارات مربی اسپانیایی همچنان بالاتر است.