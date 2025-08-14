پایان اردوی پیش فصل نساجی با پیروزی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال نساجی مازندران که در فصل جدید باید در لیگ یک حضور داشته باشد، امروز در دیداری دوستانه به مصاف مس شهربابک رفت. دیداری که آخرین بازی تدارکاتی شاگردان فراز کمالوند قبل از آغاز مسابقات رسمی به حساب می‌آید.

در این دیدار که با حساب 2-1 به سود نساجی به پایان رسید، تیم مازندرانی دو نیمه متفاوت داشت. آنها در نیمه اول با ترکیبی از بازیکنان جوان و آکادمی به میدان رفتند و با تک گل سعید باقر پسند برنده دیدار شدند. در نیمه دوم مس توانست عملکرد بهتری نسبت به نیمه اول داشته باشد اما باز هم این نساجی بود که برنده میدان شد.

مرتضی خراسانی دومین گل نساجی را به ثمر رساند تا این تیم به پیروزی به اردوی خود پایان دهند. شاگردان فراز کمالوند استراحتی چند روزه خواهند داشت و در ادامه، برای از سرگیری تمرینات به قائمشهر برمی‌گردند.

طبق اعلام قبلی، فصل جدید لیگ یک از روز 6 شهریور آغاز خواهد شد و نساجی نیز در هفته اول میزبان پالایش نفت بندرعباس خواهد بود. مس شهربابک نیز که امسال زیر نظر قاسم شهبا کارش را شروع کرده، از پارس جنوبی جم پذیرایی خواهد کرد.

