به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال خوزستان در ادامه تلاش‌های خود برای تقویت اسکوادش، با یک خرید جدید، عارف رستمی، وینگر تکنیکی و گلزن را به خدمت گرفت. این انتقال، که در روزهای پایانی نقل و انتقالات تابستانی انجام شد، نشان می‌دهد که مدیران و کادر فنی این باشگاه خوزستانی به دنبال ایجاد یک تیم قدرتمند برای رقابت در لیگ برتر هستند.

عارف رستمی، متولد اردیبهشت ۱۳۷۵، سابقه بازی در تیم‌های مطرحی چون تراکتور تبریز، ذوب‌آهن اصفهان و نساجی مازندران را در کارنامه دارد. اوج درخشش این بازیکن، در فصل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ با پیراهن خیبر خرم‌آباد رقم خورد، جایی که با به ثمر رساندن ۱۷ گل در ۲۸ مسابقه، عنوان آقای گل لیگ آزادگان را از آن خود کرد. توانایی بازی در پست‌های وینگر چپ و مهاجم نوک، از رستمی بازیکنی چندبعدی ساخته که می‌تواند گزینه‌های تاکتیکی متنوعی را در اختیار کادر فنی استقلال خوزستان قرار دهد.

این خرید، در حالی انجام می‌شود که استقلال خوزستان خود را برای دیدار حساس هفته اول لیگ برتر مقابل پیکان آماده می‌کند.

