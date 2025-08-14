بلاتکلیفی ساپینتو؛ درخواست بازیکنان استقلال از تاج

به گزارش ایلنا، فصل جدید لیگ برتر برای استقلال با یک چالش بزرگ آغاز شده است: وضعیت نامشخص ریکاردو ساپینتو. سرمربی پرتغالی که سه سال پیش ایران را ترک کرد، با حکمی چهار ماهه محروم شد و اکنون که بازگشته، این محرومیت سایه سنگینی بر نیمکت آبی‌ها انداخته است. در شرایطی که ایران هنوز درگیر پیامدهای جنگ تحمیلی با رژیم صهیونیستی بود و بسیاری از مربیان و بازیکنان خارجی لیگ را ترک کردند، ساپینتو تصمیم به ماندن گرفت، اما حال این ماندگاری با محرومیتی اجباری مواجه شده است.

پیگیری‌های مدیران استقلال برای بخشش یا دست‌کم کاهش این محرومیت، تا کنون نتیجه ملموسی نداشته است. حتی اشاره‌های تلویحی مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، به احتمال بخشش، در عمل به جایی نرسیده و ساپینتو در بازی حساس سوپرجام، چاره‌ای جز تماشای بازی از روی سکوها نداشت. این صحنه، بیش از هر چیز، نشان‌دهنده بلاتکلیفی سرمربی پرتغالی و باشگاه استقلال بود.

در چنین شرایطی، بازیکنان استقلال سکوت را جایز ندانسته و با اقدامی کم‌سابقه، با انتشار یک استوری مشترک، مستقیماً به سراغ رئیس فدراسیون فوتبال رفتند. این پیام، که خواهان بخشش سرمربی محبوبشان است، نشان از اوج نگرانی و اتحاد بازیکنان برای حمایت از ساپینتو دارد و این انتظار را ایجاد می‌کند که فدراسیون فوتبال با حساسیت بیشتری به این موضوع رسیدگی کند. متن پیام به شرح زیر است:

"ما ایرانی‌ها همیشه به بخشندگی، مهمان نوازی و قلب های گرممان شناخته شده‌ایم. در روزها و شرایطی که بسیاری از خارجی‌ها به دلیل وضعیت کشورمان حاضر به حضور در ایران نبودند، ریکاردو ساپینتو با عشق به فوتبال، احترام به استقلال و علاقه به مردم ایران تصمیم گرفت به کشور ما بیاید. او با رفتار و حضورش تصویری واقعی‌تر و زیباتر از ایران به جهان نشان داد؛ تصویری که با آنچه برخی در خارج از مرزها می‌گویند بسیار متفاوت بود.

آقای تاج شما خودتان در مصاحبه تلویزیونی به این موضوع اشاره کردید و گفتید که نباید آن روزها و آن شرایط را فراموش کنیم. اکنون نیز از شما خواهش می‌کنم جلوه‌ای دیگر از بخشش و مهمان نوازی ایرانی را به نمایش بگذارید. مطمئن باشید چنین اقدامی به همدلی، دوستی و اتحاد بیشتر میان ما کمک خواهد کرد.

اگر چنین شرایطی برای هر خارجی دیگری هم پیش می‌آمد، باز هم شایسته بود با همین رفتار و نگاه انسانی برخورد شود. فراموش نکنیم آن روزها را؛ روزهایی که یک مربی پرتغالی در کنار مردم ایران ایستاد و ما نیز باید امروز در کنار او بایستیم."

