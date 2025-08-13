نظری جویباری: تیمی با 15 ملی پوش ساختم و رفتم
علی نظری جویباری بعد از پایان کارش در استقلال، با انتشار پستی، با هواداران این تیم خداحافظی کرد.
به گزارش ایلنا، فصل گذشته برای استقلال، فصلی پر از چالش بود و علی نظری جویباری، مدیرعامل وقت این باشگاه، در مرکز توجه این فراز و نشیبها قرار داشت. عملکرد او در بازار نقل و انتقالات نیز با انتقادات فراوانی روبرو شد؛ از تأخیر در جذب بازیکنان کلیدی تا ابهاماتی که پیرامون جذب برخی نفرات مانند عیسی آل کثیر مطرح بود.
اما نقطهی عطف ماجرا، زمانی رقم خورد که پس از جذب دو بازیکن خارجی و یک لژیونر ایرانی، باخت سنگین مقابل تراکتور در جام سوپرجام، همه چیز را دگرگون کرد. در واکنش به این ناکامی، علی نظری جویباری از سمت مدیرعاملی استقلال کنارهگیری کرد و هیئت مدیره نیز با این استعفا موافقت نمود.
در نهایت، علی نظری جویباری با انتشار پستی در صفحهی شخصی خود در اینستاگرام، با هواداران و باشگاه استقلال خداحافظی کرد. متن این پست به شرح زیر است:
"هواداران عزیز و عاشق استقلال به وقت خداحافظی...
از روزهایی که در سال ۱۳۵۵ روی سکو، نوجوانی پرهیجان بودم که استقلال و ستارههایش ستارههایش را تشویق میکرد، تا سالهای بعد که بهعنوان یکی از خدمتگزاران واقعی به این باشگاه قدم گذاشتم، مسیر زندگیام با آبی گره خورد. در همه این سالها، هدفم این بود که در هر جایگاهی، تمام توانم را برای سربلندی استقلال بزرگ بگذارم و امروز در آستانه ۶۲ سالگی، همان شوق روزهای نوجوانی هنوز در قلبم زنده است.
افتخار داشتم در این ۷ ماه مدیریت، در کنار همکارانم تیمی بسازیم که شایسته نام استقلال باشد. از قهرمانی جام حذفی در یکی از سختترین فصول باشگاه، تا انتخاب مربی محبوبی مثل ساپینتو و تزریق دانش بینالمللی به همه ارکان باشگاه با حضور چهرهای چون کلارنس سیدورف که تجربه و نگاه جهانیاش به تصمیمسازیهای کلان هم راه یافت. از کنار گذاشتن بازیکنان بیاثر، تا جذب جوانان ملیپوش و تمدید قرارداد با مهرههای کلیدی، و رسیدن به تیمی با ۱۵ بازیکن ملی و بینالمللی، هم بخشهایی از رؤیایی بود که سالها برایش جنگیدم.
در این مسیر، کم مانع و بیمهری ندیدم؛ نهفقط از بیرون، که گاهی از جاییکه انتظار همراهی میرفت. بااینهمه، سکوت کردم تا آرامش استقلال حفظ شود. خوشحالم که با وجود همه این شرایط، تیم را از جاییکه حتی خطر سقوط سایه افکنده بود، به قهرمانی و بازگشت اعتماد و امید رساندیم.
امروز اما میدانم که مسیر پیش رو با ترکیب و شرایط تازهای ادامه پیدا میکند. شرایطی که با نگاه و روش من متفاوت است. برای همین تصمیم گرفتم جایی بایستم که بتوانم بدون مداخله در روندها، همچنان دلنگران موفقیت استقلال باشم.
من آموختهام همیشه استقلال در اولویت باشد و منافع آن فراتر از هر شخص و هر گروه و جناحی قرار گیرد. خودشیفته نیستم و با همین باور به این نتیجه رسیدم که از حوزه اجرایی جدا شوم. با وجود لطف و اعتماد دکتر شریعتمداری و مدیران ارشد ارشد هلدینگ ترجیح دادم با احترام کنار بروم.
از صمیم قلب از پیشکسوتان بزرگ این باشگاه، اعضای هیأتمدیره، همکارانم، اهالی رسانه و به بهخصوص شما هواداران بینظیر که همیشه پشتم بودید، تشکر میکنم. لحظهای که شادی شما را بعد از قهرمانی دیدم، برایم از هر افتخاری بالاتر بود.
هر جا که باشم، خود را سرباز استقلال میدانم و با همه توان و تجربهام برای موفقیتش دعا و تلاش خواهم کرد. به امید روزی که استقلال در ایران و آسیا بر قله بایستد."