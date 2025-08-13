جواد نکونام از اتهامات تبرئه شد!

به گزارش ایلنا، ماجرای شکایت بیژن و پیام حیدری، داوران شناخته‌شده لیگ برتر، از جواد نکونام، سرمربی سابق استقلال، پس از گذشت حدود ۱۵ ماه، با صدور قرار منع تعقیب به نفع نکونام، به پایان رسید.

این شکایت ریشه در اتفاقات هفته ماقبل پایانی لیگ بیست و سوم دارد؛ زمانی که استقلال در دیداری سرنوشت‌ساز متوقف شد و همزمان با پیروزی پرسپولیس، صدر جدول را از دست داد. در پی این نتیجه، جواد نکونام در مصاحبه‌ای شدیداللحن، از عملکرد بیژن حیدری، داور آن مسابقه، به دلیل عدم اعلام پنالتی به نفع تیمش روی آرش رضاوند، به شدت انتقاد کرد.

پنج روز پس از این اظهارات، برادران حیدری شکایت رسمی خود را در کمیته‌های انضباطی و اخلاق فدراسیون فوتبال ثبت کردند. اما اکنون، شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ناحیه ۵، با صدور قرار منع تعقیب برای جواد نکونام، حکم به تبرئه او در این پرونده داده است.

با این حکم، پرونده شکایت دو داور لیگ برتری علیه جواد نکونام برای همیشه بسته شد و به این حاشیه طولانی در فوتبال ایران پایان داده شد.

