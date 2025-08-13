خبرگزاری کار ایران
فرعباسی در اختیار کمیته انضباطی باشگاه استقلال

دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال به دلیل غیبت در تمرین امروز با تصمیم ریکاردو ساپینتو در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار گرفت. مدیریت باشگاه تأکید کرده نظم تیمی خط قرمز این فصل خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، حبیب فرعباسی، دروازه‌بان این تیم، امروز (چهارشنبه) بدون اطلاع قبلی و عذر موجه در تمرین آبی‌پوشان حاضر نشد. این غیبت با واکنش ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، مواجه شد و او بلافاصله دستور داد این بازیکن در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار گیرد.

باشگاه استقلال در بیانیه‌ای اعلام کرد که همان‌طور که از شأن و جایگاه بازیکنان خود در تمامی شرایط دفاع می‌کند، در فصل جاری حفظ نظم و انضباط تیمی را به‌عنوان یک اصل غیرقابل مصالحه دنبال خواهد کرد. این سیاست با هماهنگی کامل میان مدیریت باشگاه و کادرفنی اتخاذ شده و هدف از آن، ایجاد فضایی حرفه‌ای و منضبط برای دستیابی به موفقیت‌های ورزشی است.

مسئولان باشگاه همچنین تأکید کردند رسیدگی به این پرونده انضباطی در چارچوب مقررات داخلی باشگاه و با رعایت حقوق بازیکن انجام خواهد شد. با این حال، استقلالی‌ها معتقدند رعایت اصول انضباطی از سوی تمامی بازیکنان و اعضای تیم، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در طول فصل است.

