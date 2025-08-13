فرعباسی در اختیار کمیته انضباطی باشگاه استقلال

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، حبیب فرعباسی، دروازه‌بان این تیم، امروز (چهارشنبه) بدون اطلاع قبلی و عذر موجه در تمرین آبی‌پوشان حاضر نشد. این غیبت با واکنش ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، مواجه شد و او بلافاصله دستور داد این بازیکن در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار گیرد.

باشگاه استقلال در بیانیه‌ای اعلام کرد که همان‌طور که از شأن و جایگاه بازیکنان خود در تمامی شرایط دفاع می‌کند، در فصل جاری حفظ نظم و انضباط تیمی را به‌عنوان یک اصل غیرقابل مصالحه دنبال خواهد کرد. این سیاست با هماهنگی کامل میان مدیریت باشگاه و کادرفنی اتخاذ شده و هدف از آن، ایجاد فضایی حرفه‌ای و منضبط برای دستیابی به موفقیت‌های ورزشی است.

مسئولان باشگاه همچنین تأکید کردند رسیدگی به این پرونده انضباطی در چارچوب مقررات داخلی باشگاه و با رعایت حقوق بازیکن انجام خواهد شد. با این حال، استقلالی‌ها معتقدند رعایت اصول انضباطی از سوی تمامی بازیکنان و اعضای تیم، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در طول فصل است.

انتهای پیام/