لوو پیشنهاد سرمربیگری ازبکستان را رد کرد
یوآخیم لوو، سرمربی سابق تیم ملی آلمان، پیشنهاد هدایت تیم ملی ازبکستان را که برای نخستین بار به جام جهانی صعود کرده، رد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از بیلد، فدراسیون فوتبال ازبکستان امیدوار بود با جذب مربی پرافتخار فوتبال جهان، حضورش در جام جهانی 2026 را با یک شوک مثبت آغاز کند. این تیم که در رده 55 فیفا قرار دارد، پس از کسب سهمیه تاریخی، مذاکراتی را با لوو آغاز کرد و حتی با کمک سفارت خود در برلین، جلسهای آنلاین با او ترتیب داد. با این حال، سرمربی قهرمان جهان 2014 در نهایت پاسخ منفی داد و تصمیم گرفت این چالش را نپذیرد.
لوو که از سال 2006 تا 2021 هدایت ژرمنها را برعهده داشت و آنها را به یک قهرمانی جهان، یک جام کنفدراسیونها و چندین حضور در مراحل پایانی یورو رساند، پس از جدایی از تیم ملی آلمان دیگر تیمی را هدایت نکرده است. او در دوران اوجش به عنوان بهترین مربی سال فیفا نیز انتخاب شد و همواره بهعنوان یکی از متخصصان بزرگ عرصه ملی شناخته میشود.
با وجود فضای مثبت مذاکرات اولیه، این مربی 65 ساله اعلام کرد که ترجیح میدهد تا زمان فراهم شدن فرصت ایدهآل، پیشنهاد جدیدی را نپذیرد. رد این پیشنهاد، فدراسیون فوتبال ازبکستان را در آستانه اولین حضورش در بزرگترین تورنمنت جهان، دوباره وارد فاز جستوجو برای پیدا کردن سرمربی کرد.
ازبکستان در جام جهانی 2026 که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود، امیدوار است با انتخاب یک گزینه مناسب، حضوری آبرومندانه در نخستین تجربهاش رقم بزند.