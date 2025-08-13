خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لوو پیشنهاد سرمربیگری ازبکستان را رد کرد

لوو پیشنهاد سرمربیگری ازبکستان را رد کرد
کد خبر : 1673535
لینک کوتاه کپی شد.

یوآخیم لوو، سرمربی سابق تیم ملی آلمان، پیشنهاد هدایت تیم ملی ازبکستان را که برای نخستین بار به جام جهانی صعود کرده، رد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از بیلد، فدراسیون فوتبال ازبکستان امیدوار بود با جذب مربی پرافتخار فوتبال جهان، حضورش در جام جهانی 2026 را با یک شوک مثبت آغاز کند. این تیم که در رده 55 فیفا قرار دارد، پس از کسب سهمیه تاریخی، مذاکراتی را با لوو آغاز کرد و حتی با کمک سفارت خود در برلین، جلسه‌ای آنلاین با او ترتیب داد. با این حال، سرمربی قهرمان جهان 2014 در نهایت پاسخ منفی داد و تصمیم گرفت این چالش را نپذیرد.

لوو که از سال 2006 تا 2021 هدایت ژرمن‌ها را برعهده داشت و آن‌ها را به یک قهرمانی جهان، یک جام کنفدراسیون‌ها و چندین حضور در مراحل پایانی یورو رساند، پس از جدایی از تیم ملی آلمان دیگر تیمی را هدایت نکرده است. او در دوران اوجش به عنوان بهترین مربی سال فیفا نیز انتخاب شد و همواره به‌عنوان یکی از متخصصان بزرگ عرصه ملی شناخته می‌شود.

با وجود فضای مثبت مذاکرات اولیه، این مربی 65 ساله اعلام کرد که ترجیح می‌دهد تا زمان فراهم شدن فرصت ایده‌آل، پیشنهاد جدیدی را نپذیرد. رد این پیشنهاد، فدراسیون فوتبال ازبکستان را در آستانه اولین حضورش در بزرگ‌ترین تورنمنت جهان، دوباره وارد فاز جست‌وجو برای پیدا کردن سرمربی کرد.

ازبکستان در جام جهانی 2026 که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، امیدوار است با انتخاب یک گزینه مناسب، حضوری آبرومندانه در نخستین تجربه‌اش رقم بزند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور