اینیگو مارتینز:
امکان نداشت پیشنهاد نجومی النصر را رد کنم
اینیگو مارتینز، مدافع اسپانیایی، از دلایل جدایی غیرمنتظرهاش از بارسلونا گفت.
به گزارش ایلنا، اینیگو مارتینز مدافع باسابقه اسپانیایی توضیح داد که چرا در تصمیمی غیرمنتظره بارسلونا را ترک و راهی النصر عربستان شد. او تاکید کرد که پیشنهاد مالی این باشگاه سعودی آنقدر بزرگ و غیرقابل مقایسه با دیگر لیگها بود که رد کردنش ممکن نبود.
مارتینز که در سال 2023 از اتلتیک بیلبائو به بارسلونا پیوسته بود، در نخستین فصل حضورش زیر نظر ژاوی فرصت کمی پیدا کرد اما با آمدن هانسی فلیک جایگاهی ثابت یافت و در فصل گذشته 46 بازی در تمامی رقابتها انجام داد، سه گل زد و شش پاس گل داد. او همراه با آبیاناریها قهرمانی در لالیگا، کوپا دلری و سوپرجام اسپانیا را تجربه کرد.
با این حال، تنها یک سال تا پایان قراردادش باقی مانده بود و همین موضوع باعث شد پس از دریافت پیشنهاد النصر به عنوان بازیکن آزاد، تصمیم به جدایی بگیرد و به تیمی بپیوندد که ستارگانی چون کریستیانو رونالدو، سادیو مانه و خرید تازه ژوائو فلیکس را در اختیار دارد.
مارتینز در گفتوگو با «اوندا واسکا» گفت:«از نظر مالی، این لیگ را با هیچ لیگ دیگری نمیشود مقایسه کرد. با توجه به مسیر فوتبالیام و چیزهایی که به دست آورده بودم، زمان آن رسیده بود این قدم را بردارم. دوران بازی کوتاه است؛ من 34 ساله هستم و چنین قطاری فقط یک بار میرسد، اگر اصلاً برسد و گفتن "نه" به آن سخت است. لحظهای که پیشنهاد را دیدم، باورم نمیشد. هیچکس برای چنین چیزی آماده نیست.»
او ادامه داد:«اگر قرارداد طولانیتری با بارسا داشتم، قطعاً به ماندن فکر میکردم. دستمزدم در بارسا خوب بود و خانوادهام خوشحال بودند. ولی رفتن به این کشور تصمیم دشواری است؛ نه فقط برای خودم، بلکه برای همسر و فرزندانم، همه چیز تغییر میکند. شاید اگر قرارداد بیشتری داشتم، بیشتر فکر میکردم.»
مارتینز درباره شوک هواداران هم گفت:«این تغییر برای خیلیها غیرمنتظره بود. رابطه خوبی با هواداران داشتم و هیجان زیادی ایجاد کرده بودم. ترک بارسا برای آنها غافلگیرکننده بود اما این فوتبال است و امروز به تغییرات سریع عادت کردهایم.»
مارتینز میتواند نخستین بازی خود برای النصر را 19 اوت در نیمهنهایی سوپرجام عربستان برابر الاتحاد انجام دهد. در سوی دیگر، بارسلونا جذب خرونیمو اسپینا مدافع 20 ساله آرژانتینی تیم دوم اتلتیکومادرید را به عنوان جانشین احتمالی مارتینز در دستور کار قرار داده و در حال مذاکره با مدیر برنامههای او برای توافق شخصی پیش از ارائه پیشنهاد رسمی است.