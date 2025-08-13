به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه سوئدی «ETC»، گیوکرش تابستان امسال پس از یک ماجرای طولانی و پرتنش با قراردادی به ارزش ۷۴ میلیون یورو از اسپورتینگ به آرسنال پیوست و قرارداد بلندمدتی با توپچی‌ها امضا کرد.

حالا این انتقال بزرگ با تیراندازی در منطقه هودینگه استکهلم پیوند خورده است؛ جایی که به خانه یکی از بستگان یک مدیر برنامه فوتبال دو گل شلیک شد، اما خوشبختانه کسی آسیب ندید.

پلیس در تحقیقات خود احتمال می‌دهد این تیراندازی بخشی از یک طرح اخاذی مرتبط با انتقال گیوکرش باشد. گفته می‌شود این بازیکن تحت مدیریت آژانس «حسن چتینکایا منجمنت» فعالیت می‌کند؛ شرکتی که سهمی از این قرارداد سنگین برده است.

ظاهراً یکی از ایجنت‌های درگیر در این انتقال با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی از نقش خود در معامله خبر داده و همین موضوع به تلاش‌هایی برای باج‌گیری منجر شده است.

انتقال مهاجم ملی‌پوش سوئد به آرسنال از ابتدا پرحاشیه بود. او شروع پیش‌فصل با اسپورتینگ را از دست داد و به همین دلیل از سوی باشگاه پرتغالی جریمه شد. در طول این پروسه، اتهامات متقابل درباره باج‌خواهی و خلف وعده مطرح شد تا سرانجام چراغ سبز برای پیوستن او به تیم میکل آرتتا صادر شد.

انتهای پیام/