محمدحسین زواری به استقلال خوزستان پیوست

در آستانه آغاز بیست و پنجمین دوره لیگ برتر، استقلال خوزستان با یک خبر داغ نقل و انتقالاتی، هواداران خود را غافلگیر کرد: محمدحسین زواری، هافبک ۲۴ ساله و آینده‌دار فوتبال ایران، رسماً به جمع آبی‌های خوزستان پیوست.

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال خوزستان، در فاصله کمتر از یک هفته مانده به آغاز بیست و پنجمین دوره لیگ برتر، از جدیدترین خرید خود رونمایی کرد. محمدحسین زواری، هافبک ۲۴ ساله و یکی از استعدادهای آینده‌دار فوتبال ایران، با عقد قراردادی رسمی به جمع آبی‌پوشان خوزستانی ملحق شد.

این انتقال که با نظر مستقیم کادر فنی استقلال خوزستان صورت گرفته، می‌تواند نقطه عطفی در دوران حرفه‌ای زواری باشد. او پیش از این در رده‌های پایه سایپا و تیم‌های بزرگسالان صنعت نفت آبادان، استقلال تهران و هوادار به میدان رفته و تجربه بازی در تیم‌های ملی جوانان و امید ایران را نیز در کارنامه خود دارد.

رسانه رسمی باشگاه استقلال خوزستان در تشریح این جذب، به نکات جالبی اشاره کرده است: "زواری تاکنون ۶۲ بازی در لیگ برتر ایران انجام داده و با توانایی بالا در خلق موقعیت، ارسال پاس‌های عمقی و حفظ توپ، به عنوان یکی از هافبک‌های خوش‌فکر و آینده‌دار فوتبال کشور شناخته می‌شود." نکته قابل توجه این است که سرمربی وقت فصل گذشته استقلال تهران نیز علاقه زیادی به جذب این بازیکن داشت که نشان از پتانسیل بالای او دارد.

حالا، محمدحسین زواری با انگیزه‌ای مضاعف به استقلال خوزستان پیوسته تا در ترکیب جدید خود بدرخشد و نقش کلیدی در موفقیت‌های آتی تیم ایفا کند. این در حالی است که استقلال خوزستان تابستان پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشت و با جدایی تعداد قابل توجهی از بازیکنان خود مواجه شد. با این حال، آبی‌های خوزستان تحت هدایت امیر خلیفه اصل، با جذب بازیکنان جدید و باانگیزه، خود را برای آغاز قدرتمندانه در فصل جدید آماده می‌کنند. حضور زواری بدون شک به عمق و کیفیت خط میانی این تیم خواهد افزود.

