آخرین وضعیت خرید استقلال: چمدان بسته، مقصد نامعلوم!

آخرین وضعیت خرید استقلال: چمدان بسته، مقصد نامعلوم!
داستان یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی که در تیررس استقلال قرار گرفته، همچنان با ابهامات و حواشی همراه است.

به گزارش ایلنا، انتقال یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی شاغل در باشگاه گوانگجوی کره جنوبی، به استقلال همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این بازیکن که مورد توجه ریکاردو ساپینتو و مدیران استقلال قرار گرفته، با وجود توافقات اولیه با آبی‌پوشان، در تلاش برای فسخ قرارداد خود با باشگاه کره‌ای با موانعی روبرو شده است.

باشگاه گوانگجو تاکنون با جدایی آسانی مخالفت کرده و این موضوع باعث شده تا تلاش‌های این بازیکن برای دریافت رضایت‌نامه و حضور در ایران بی‌نتیجه بماند. در این میان، یاسر آسانی که در روزهای اخیر با انتشار استوری‌ها و کامنت‌های جنجالی در فضای مجازی خبرساز شده، بار دیگر با انتشار تصویری از چمدان خود، ابهامات بیشتری را رقم زده است.

در این تصویر، آسانی هیچ اشاره‌ای به مقصد خود نکرده و مشخص نیست که آیا او قصد سفر به ایران برای پیوستن به استقلال را دارد یا می‌خواهد به کره جنوبی بازگردد و در تمرینات گوانگجو شرکت کند.

آخرین وضعیت خرید استقلال: چمدان بسته، مقصد نامعلوم!

هواداران استقلال امیدوارند تا در ساعات آینده تکلیف این انتقال مشخص شود و موانع موجود بر سر راه آسانی برای حضور در جمع آبی‌پوشان برداشته شود. با این حال، با توجه به شرایط موجود، بعید به نظر می‌رسد که باشگاه کره‌ای به راحتی با جدایی این بازیکن آلبانیایی موافقت کند. باید منتظر ماند و دید که در نهایت، سرنوشت این انتقال جنجالی به کجا خواهد انجامید.

