دیتمار هامان انتقال ۷۵ میلیون یورویی لوئیس دیاز به بایرن مونیخ را مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش ایلنا، هافبک پیشین تیم ملی آلمان با اشاره به رقم سنگین پرداختی بایرن برای جذب دیاز ۲۸ ساله که تنها دو سال از قراردادش با لیورپول باقی مانده بود، گفت:«دیاز فوتبالیست بسیار خوبی است، اما کاری که بایرن می‌کند یک مدل تجاری نیست. آوردن یک بازیکن ۲۸ ساله با این مبلغ و پرداخت دستمزدی بالاتر از حقوقش در انگلیس؟ لیورپول دارد می‌خندد.»

هامان همچنین به عدم توجه زیاد ونسان کمپانی به استعدادهای جوان بایرن اشاره کرد:«شنیده‌ام در بایرن استعدادهایی وجود دارند که در ۱۰ سال گذشته مشابهش نبوده، اما مربی به آن‌ها بازی نمی‌دهد. با این حال قهرمانی بوندس‌لیگا همچنان بیشتر از هر تیمی برای بایرن ممکن است و پس از آن، دورتموند شانس بیشتری نسبت به لورکوزن یا لایپزیش دارد. با این حال، معیار واقعی سنجش بایرن «لیگ قهرمانان» خواهد بود.»

بایرن در این تابستان در جذب گزینه‌هایی چون فلوریان ویرتز، نیکو ویلیامز یا نیک وولتمایده ناکام ماند و مذاکرات با اشتوتگارت برای وولتمایده نیز به دلیل درخواست ۶۵ میلیون یورویی قهرمان جام حذفی فصل گذشته بی‌نتیجه بوده است.

دیاز که بایرن برای او ۷۵ میلیون یورو پرداخت کرده، احتمالاً نخستین بازی رسمی‌اش را روز شنبه در دیدار سوپرجام آلمان برابر اشتوتگارت انجام خواهد داد.

