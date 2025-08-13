رویای کودکی فرهاد مجیدی به واقعیت پیوست
فرهاد مجیدی که این روزها در لیگ امارات مربیگری میکند، در گفتگوی صمیمی با شبکه الریاضیة ابوظبی پرده از رویای دیرینش برداشت.
به گزارش ایلنا، در آستانه شروع فصل جدید لیگ امارات، شبکه الریاضیة ابوظبی در برنامهای ویژه میزبان سرمربیان تیمهای لیگ شد. در این میان، فرهاد مجیدی، سرمربی ایرانی تیم البطائح، با روایتی صمیمی از مسیر حرفهای خود، مخاطبان را شگفتزده کرد.
مجیدی با چشمانی برقزده از خاطرات کودکی گفت: "باور کنید من فوتبالیست شدم تا مربی بشوم! از بچگی عاشق مربیگری بودم. یادم هست با کت پدرم سرمربی بازی میکردم و برای بازیکنان خیالیام تاکتیک میچیدم."
ستاره سابق استقلال با جزئیات جالبی از شروع رسمی مسیر مربیگری اش گفت: "بعد از بازنشستگی، یک سال با برونو متسو در الغرافه قطر کار کردم. او اولین کسی بود که متوجه اشتیاق من شد و مرا برای تحصیل مربیگری به لندن فرستاد."
مجیدی ادامه داد: "چهار سال در انگلیس دوره دیدم و گواهینامه سطح B گرفتم. سپس به اسپانیول اسپانیا رفتم و بعد هم افتخار همکاری با استقلال را پیدا کردم. حالا چهار سال است که در امارات تجربه جمع میکنم."
مجیدی با بیان تفاوتهای بازیگری و مربیگری تأکید کرد: "حقیقتاً نمیدانستم مربیگری اینقدر سخت است! الان بیشتر از دوران بازیگری زحمت میکشم. باید همیشه بهروز باشی، مطالعه کنی و تحلیلهای بیپایان داشته باشی."
سرمربی البطائح با تأکید بر اهمیت نظم گفت: "به بازیکنانم همیشه گفتهام: نظم کلید موفقیت است. این نظم باید از بیرون زمین به داخل آن منتقل شود. من در تمام جنبههای کارم این اصل را رعایت میکنم."
مجیدی در مقایسه مسئولیتهای بازیگری و مربیگری گفت: "بازیکن که بودم، بعد تمرین کارم تمام میشد. اما الان تازه بعد تمرین، کار اصلی شروع میشود: تحلیل ویدئوها، مطالعه تاکتیکها و بررسی عملکرد مربیان دیگر. مربیگری واقعاً شغل پرزحمتی است، اما وقتی عاشقش باشی، هر سختی میارزد."