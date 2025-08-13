رسمی: نظری جویباری از سمت مدیرعاملی استقلال کنار رفت

به گزارش ایلنا، هیات مدیره باشگاه استقلال امروز به صورت رسمی با استعفای علی نظری جویباری موافقت کرد. این تصمیم در حالی گرفته شد که مدیرعامل پیشین آبی‌ها طی روزهای اخیر بر جدایی خود پافشاری داشت و تلاش اعضا برای تغییر نظر او نتیجه‌ای نداشت.

جلسه امروز هیات مدیره استقلال با محور بررسی وضعیت مدیرعاملی باشگاه برگزار شد. در این نشست، علی نظری جویباری بار دیگر خواستار پذیرش استعفایش شد و در نهایت اعضای هیات مدیره با این درخواست موافقت کردند.

متن کامل بیانیه باشگاه استقلال به شرح زیر است:

در جلسه امروز هیات مدیره باشگاه استقلال، علی نظری جویباری بر کناره‌گیری خود از سمت مدیرعاملی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تاکید کرد و با وجود درخواست اعضا برای ادامه فعالیت، خواهان پذیرفته شدن استعفایش شد.

در نهایت استعفای نظری جویباری مورد پذیرش هیات مدیره قرار گرفت. از آنجا که تعیین جایگزین به عنوان مدیرعامل مستلزم طی تشریفات قانونی و مقررات حاکمیت شرکتی است، با پیشنهاد ایشان و درخواست و رای اعضای هیات مدیره، دکتر علی تاجرنیا سرپرستی باشگاه را تا تعیین مدیرعامل جدید پذیرفت.

جلسه هیات مدیره با تصویب چند پیشنهاد در مورد گسترش فعالیت استقلال در چند رشته ورزشی و تاکید بر اهتمام جمعی برای موفقیت هرچه بیشتر باشگاه در فضایی صمیمانه پایان یافت.»

