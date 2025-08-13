به گزارش ایلنا، لیگ برتر اعلام کرد که پس از هماهنگی با باشگاه لیورپول، تصمیم گرفته شده پیش از شروع تمام بازی‌های این هفته، سکوت یک دقیقه‌ای برگزار شود.

این دو برادر روز سوم جولای در سانحه رانندگی در اسپانیا جان خود را از دست دادند. علاوه بر سکوت پیش از آغاز مسابقات، بازیکنان تمام تیم‌ها بازوبند مشکی به بازو خواهند بست و پیام‌ها و تصاویر یادبود روی اسکوربورد ورزشگاه‌ها به نمایش درمی‌آید.

پیش‌تر، پیش از آغاز دیدار جام خیریه بین لیورپول و کریستال پالاس در ومبلی، با گذاشتن تاج گل و سکوت یک دقیقه‌ای به این دو فوتبالیست ادای احترام شد. با این حال، صدای تعداد اندکی از هواداران پالاس در حین سکوت باعث واکنش سایر تماشاگران و تلاش برای آرام کردن آن‌ها شد. آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، این اتفاق را بدون سوءنیت دانست و گفت هواداران کریستال پالاس در سراسر جهان نیز احترام زیادی به دیوگو و آندره گذاشته‌اند.

هواداران لیورپول در آن مراسم با اجرای سرود «تو هرگز تنها قدم نخواهی زد» و نمایش بنری سفید با تصویر و شماره ۲۰ ژوتا، یاد او را گرامی داشتند. تاج گل‌ها توسط یان راش، آقای گل تاریخ لیورپول، استیو پریش، رئیس باشگاه پالاس، و دبی هیوئیت، رئیس اتحادیه فوتبال انگلیس، در جایگاه هواداران لیورپول قرار گرفت.

باشگاه لیورپول در اقدامی نمادین، شماره ۲۰ پیراهن ژوتا را برای همیشه بایگانی کرده است.

انتهای پیام/