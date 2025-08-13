خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سکوت یک دقیقه‌ای مسابقات لیگ برتر به یاد ژوتا و برادرش

سکوت یک دقیقه‌ای مسابقات لیگ برتر به یاد ژوتا و برادرش
کد خبر : 1673404
لینک کوتاه کپی شد.

تمام دیدارهای این هفته لیگ برتر انگلیس با یک دقیقه سکوت به یاد مهاجم فقید لیورپول، دیوگو ژوتا، و برادرش آندره سیلوا آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا، لیگ برتر اعلام کرد که پس از هماهنگی با باشگاه لیورپول، تصمیم گرفته شده پیش از شروع تمام بازی‌های این هفته، سکوت یک دقیقه‌ای برگزار شود.

این دو برادر روز سوم جولای در سانحه رانندگی در اسپانیا جان خود را از دست دادند. علاوه بر سکوت پیش از آغاز مسابقات، بازیکنان تمام تیم‌ها بازوبند مشکی به بازو خواهند بست و پیام‌ها و تصاویر یادبود روی اسکوربورد ورزشگاه‌ها به نمایش درمی‌آید.

پیش‌تر، پیش از آغاز دیدار جام خیریه بین لیورپول و کریستال پالاس در ومبلی، با گذاشتن تاج گل و سکوت یک دقیقه‌ای به این دو فوتبالیست ادای احترام شد. با این حال، صدای تعداد اندکی از هواداران پالاس در حین سکوت باعث واکنش سایر تماشاگران و تلاش برای آرام کردن آن‌ها شد. آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، این اتفاق را بدون سوءنیت دانست و گفت هواداران کریستال پالاس در سراسر جهان نیز احترام زیادی به دیوگو و آندره گذاشته‌اند.

هواداران لیورپول در آن مراسم با اجرای سرود «تو هرگز تنها قدم نخواهی زد» و نمایش بنری سفید با تصویر و شماره ۲۰ ژوتا، یاد او را گرامی داشتند. تاج گل‌ها توسط یان راش، آقای گل تاریخ لیورپول، استیو پریش، رئیس باشگاه پالاس، و دبی هیوئیت، رئیس اتحادیه فوتبال انگلیس، در جایگاه هواداران لیورپول قرار گرفت.

باشگاه لیورپول در اقدامی نمادین، شماره ۲۰ پیراهن ژوتا را برای همیشه بایگانی کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور