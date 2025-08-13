خبرگزاری کار ایران
سرمربی سابق اسپانیا از خلف وعده رئیس فدراسیون می‌گوید:

هیچ‌کس به من نگفت اخراج شدم!

کد خبر : 1673400
مونتسه تومه پس از برکناری از هدایت تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا و جانشینی توسط سونیا برمودس، سکوت خود را شکست.

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) تأیید کرده که قرارداد تومه پایان ماه اوت به اتمام می‌رسد و تمدید نخواهد شد. این تصمیم پس از شکست ۲ بر صفر مقابل انگلیس در فینال یورو ۲۰۲۵ اتخاذ شد.

تومه در گفت‌وگو با «ال لارگرو» مدعی شد که برکناری‌اش برخلاف وعده پیشین رافائل لوزان، رئیس فدراسیون، بوده است:«هیچ‌کس به من نگفت اخراج شده‌ام. از طریق پیام ایجنتم فهمیدم که دیگر سرمربی تیم نیستم. لوزان به من گفته بود اگر یورو خوبی داشته باشیم، می‌مانم. از این‌که به قولش عمل نکرد، ناامیدم.»

تومه در سپتامبر ۲۰۲۳ و پس از اخراج خورخه بیلدا، در پی رسوایی لوئیس روبیالس در جام جهانی، هدایت تیم را برعهده گرفت. او در اولین فهرست خود جنی هرموسو، بهترین گلزن تاریخ اسپانیا، را دعوت نکرد و این تصمیم بحث‌برانگیزی بود.

با این حال، هرموسو در ادامه برای لیگ ملت‌های ۲۴-۲۰۲۳ به تیم بازگشت و نقش مهمی در قهرمانی اسپانیا داشت. اما در پایان سال گذشته دوباره کنار گذاشته شد و در یورو ۲۰۲۵ نیز حضور نداشت.

تحت هدایت تومه، اسپانیا به فینال یورو رسید اما همچنان از فتح قهرمانی اروپا محروم ماند. اکنون با حضور برمودس، تیم ملی زنان اسپانیا از اکتبر کار خود را در نیمه‌نهایی لیگ ملت‌ها مقابل سوئد آغاز خواهد کرد که به‌صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود.

