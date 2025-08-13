خبرگزاری کار ایران
یک وینگر دیگر هم به پرسپولیس اضافه شد!

کد خبر : 1673390
در ترافیک عجیب خط میانی پرسپولیس، وینگر جوان سرخ‌ها با پایان قرارداد قرضی‌اش به اردوی این تیم اضافه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، یکی از موضوعاتی که بحث زیادی در خصوص لیست پرسپولیس شکل داده مربوط به ترافیک خط میانی این تیم و خصوصا در پست وینگر است که با ترافیک شدیدی همراه است.

در این میان اکنون  محمد بادپا وینگر  جوان پرسپولیس که فصل گذشته به صورت قرضی راهی چادرملو شده بود، با پایان این قرارداد به جمع سرخپوشان اضافه شد.

بادپا که با توجه به خصوصیات تکنیکی و سرعت جالب توجهش در دوره سرمربیگری یحیی گل‌محمدی به عنوان یک استعداد آینده‌دار فرصت حضور در ترکیب را نیز به دست آورده بود، البته گفته می‌شود به واسطه ترافیک این پست، احتمالا بار دیگر از سوی این باشگاه به صورت قرضی به تیم خواهانش واگذار خواهد شد.

بازیکن ۲۱ ساله سرخ‌پوشان فصل گذشته در چادرملو کار را دنبال کرد و باید دید برنامه باشگاه پرسپولیس برای فصل جدید و این بازیکن چه خواهد بود.

