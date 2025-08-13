کاپیتانی جدید در تاتنهام: رومرو جایگزین سون شد

به گزارش ایلنا، پس از انتقال سون هیونگ‌مین به باشگاه لس‌آنجلس اف‌سی، تاتنهام رهبر تازه‌ای برای فصل پیش‌رو معرفی کرد. رومرو، مدافع میانی آرژانتینی که از تابستان ۲۰۲۱ و پس از کسب عنوان «بهترین مدافع سری‌آ» از آتالانتا به لندن پیوست، حالا بازوبند کاپیتانی را بر بازو خواهد بست. او تاکنون بیش از ۱۰۰ بازی برای اسپرز انجام داده و در فصل گذشته همراه با میکی فن دی فن ستون خط دفاعی تیم و یکی از ارکان قهرمانی لیگ اروپا بود.

توماس فرانک در توضیح این انتخاب گفت:«با کوتی رومرو گفت‌وگوی خوبی داشتم و او بسیار مفتخر و خوشحال شد. کاپیتانی این باشگاه بزرگ هم در سوپرجام و هم در طول فصل مسئولیت بزرگی است. او با عملکردش در زمین تیم را پیش می‌برد و خارج از زمین هم همیشه یار و حامی هم‌تیمی‌هایش است.»

سرمربی جدید تاتنهام همچنین برنامه ایجاد یک «گروه رهبری» چهار تا پنج نفره را مطرح کرد تا بار مسئولیت میان چند بازیکن کلیدی تقسیم شود:«البته یک نفر بازوبند دارد، اما می‌خواهم رهبران متعددی داشته باشیم. بعد از پایان نقل‌وانتقالات این گروه را مشخص می‌کنم تا فرصت ارزیابی کامل داشته باشم.»

تاتنهام چهارشنبه شب در فینال سوپرجام اروپا مقابل پاری‌سن‌ژرمن، قهرمان لیگ قهرمانان، در ورزشگاه فریولی اودینه به میدان می‌رود. این دیدار نخستین آزمون بزرگ رومرو در نقش کاپیتان خواهد بود؛ جایی که باید مقابل یکی از قدرتمندترین خطوط حمله اروپا خط دفاعی تیمش را فرماندهی کند.

