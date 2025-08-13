دوناروما جدایی از پاریسنژرمن را تأیید کرد
دروازهبان قهرمان چمپیونزلیگ اعلام کرد پس از خط خوردن از فهرست تیم برای سوپرجام اروپا، از پاریسنژرمن جدا میشود.
به گزارش ایلنا، جانلوئیجی دوناروما که نقش کلیدی در سهگانه تاریخی پاریس در فصل گذشته داشت، روز سهشنبه با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی از تصمیم باشگاه و لوئیس انریکه برای کنار گذاشتنش ابراز «ناامیدی و دلشکستگی» کرد و جدایی خود را قطعی دانست. خرید دروازهبان فرانسوی لوکاس شوالیه در روز شنبه، شایعات درباره آینده او را تقویت کرده بود.
انریکه در نشست خبری پیش از دیدار با تاتنهام گفت:«این تصمیمی دشوار بود. دوناروما یکی از بهترینهای جهان است و حتی شخصیت فوقالعادهتری دارد، اما به دنبال پروفایلی متفاوت در دروازهبان بودیم. هدفم بهبود تیم است و سعی کردم بهترین تصمیم را بگیرم. دیگر به این موضوع پاسخ نمیدهم، این تصمیم من و باشگاه است و باشگاه پشتم ایستاده.»
دوناروما که یک سال دیگر قرارداد دارد، امیدوار است فرصت خداحافظی در پارک دو پرنس را پیدا کند:«بازی برای این باشگاه و زندگی در این شهر افتخاری بزرگ بود. اگر نتوانم حضوری خداحافظی کنم، میخواهم هواداران بدانند عشق و حمایتشان همیشه در قلبم خواهد ماند.»
مارکینیوش کاپیتان پاریس نیز گفت:«اگر بماند با آغوش باز از او استقبال میکنیم، چون کاری که فصل قبل کرد باورنکردنی بود. اگر هم برود، از او تشکر خواهیم کرد. فوتبال همین است، بازیکنان میآیند و میروند اما باشگاه و تاریخ باقی میماند.»