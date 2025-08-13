اعلام مصوبات کمیته داوران برای قضاوت در لیگ یک و دو

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته داوران با انتشار جزئیات مصوبه خود در ۱۷ مردادماه سال جاری درباره نحوه استقاده از داوران و کمک ها در لیگ دسته اول فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ شفاف سازی کرد.

جزئیات مصوبات کمیته داوران به شرح زیر است:

• داوران، کمک داوران و ناظران داوری که استان محل فعالیت خود را تغییر داده اند، بایستی در هر نیم فصل مسابقاتی حداقل 5 قضاوت / نظارت در استان جدید داشته باشند و مستندات آن با تأیید شخص رئیس هیات فوتبال استان به این فدراسیون ارائه گردد، در غیر این صورت معرفی ایشان از استان جدید فاقد اعتبار می باشد. چنانچه داور، کمک داور و ناظر داوری محترم در نیم فصل اول مسابقات کشور در استان جدید خود مستندات مطلوب را ارائه ننماید، از ادامه فعالیت ایشان در نیم فصل دوم ممانعت بعمل خواهد آمد.

• رتبه بندی داوران در کلیه رشته های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی بانوان و آقایان بر اساس عملکرد فصل منتهی به اعلام لیست داوران بین المللی با تصویب کمیته داوران می باشد. همچنین اعزام داوران بین المللی به مسابقات برون مرزی اعم از رسمی یا دوستانه منوط به بررسی عملکرد آن ها در لیگ های داخلی و رضایت کمیته داوران فدراسیون می باشد.

• سن ورود به لیگ دسته یک برای بار اول حداکثر 34 سال می باشد.(از تاریخ مبداً کلاس پیش فصل)

• داوران و کمک داورانی که سابقه حضور در لیگ یک را داشتند و در فصل گذشته در کلاس پیش فصل و نیم فصل موفق به گذراندن آزمون آمادگی جسمانی نشدند، برای آخرین مرتبه فرصت حضور در آزمون آمادگی جسمانی برای کلاس پیش فصل لیگ دسته اول را دارند و در صورتیکه در آزمون آمادگی جسمانی مردود شوند، در هیج رده ای بکارگیری نخواهند شد.

• داوران و کمک داورانی که برای بار اول به لیگ دسته اول دعوت شدند و در آزمون آمادگی جسمانی پیش فصل مردود شوند، با رعایت سایر ملاحظات از جمله شرایط سنی و ... به لیک دسته پایین تر باز خواهند گشت.

• سن قضاوت در لیگ دسته دوم زیر ۳۸ سال و سن ورود به لیگ دسته دوم برای بار اول زیر ۳۱ سال می باشد.

• کلیه داوران و کمک داوران فعال در کشور در صورتیکه در خصوص ارائه اطلاعات هویتی و فردی هرگونه مدارک خلاف واقع را تحویل نمایند، کمیته داوران اختیار دارد تا هرگونه تصمیم در خصوص ادامه فعالیت ایشان را اتخاذ نماید.

• برای ارتقا داوران از لیگ دو به یک، بایستی حداقل 3 سال فعالانه در لیگ دسته دوم حداقل 10 قضاوت داشته و میانگین نمره سه سال قضاوت آخر ایشان بایستی بالای 8.1 باشد.

برای ارتقا کمک داوران از لیگ دو به یک، بایستی حداقل 3 سال فعالانه در لیگ دسته دوم حداقل 13 قضاوت داشته و میانگین نمره سه سال قضاوت آخر ایشان بایستی بالای 8.1 باشد.

