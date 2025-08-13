چراغ سبز ستاره یونایتد به میلان

به گزارش ایلنا، مهاجم دانمارکی ۲۲ ساله که جایی در برنامه‌های روبن آموریم ندارد، در روزهای اخیر پاسخ مثبت خود را به تماس‌های میلان داده و از بازگشت به سری A استقبال کرده است. هویلوند که سابقه درخشش در آتالانتا را دارد، در ابتدا قصد داشت برای جایگاهش در الدترافورد بجنگد، اما با جذب بنیامین ششکو و بی‌اعتمادی سرمربی، به این نتیجه رسیده که آینده‌ای در یونایتد ندارد.

میلان پس از جذب سریع کنی دی وینتر، حالا تقویت خط حمله را در اولویت قرار داده و با هویلوند به توافق اولیه بر سر فرمول انتقال رسیده است. با این حال، اختلاف بر سر ارقام همچنان پابرجاست. میلان حاضر است ۳ تا ۴ میلیون یورو برای قرض و ۳۰ تا ۳۲ میلیون برای دائمی کردن قرارداد بپردازد، اما یونایتد ۷ تا ۸ میلیون برای قرض و مجموع ۴۰ تا ۴۵ میلیون یورو با پاداش می‌خواهد.

میلان امیدوار است تا چند روز آینده توافق نهایی حاصل شود تا باشگاه‌های دیگر، به‌ویژه مدعیان لیگ قهرمانان، وارد رقابت نشوند. با وجود نشانه‌های مثبت از سوی هویلوند، مدیران روسونری گزینه‌های جایگزین را هم زیر نظر دارند؛ ویکتور بونیفیس از بایرلورکوزن، نیکلاس جکسون از چلسی و نیکولا کرستوویچ از لچه در فهرست قرار دارند، هرچند انتقال دوشان ولاهوویچ همچنان فراتر از توان مالی باشگاه است.

