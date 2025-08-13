​رشفورد: منچستریونایتد هنوز حتی دوران گذار را شروع نکرده است

به گزارش ایلنا، مارکوس رشفورد که تابستان امسال به دلیل خروج از برنامه‌های فنی روبن آموریم، منچستریونایتد را ترک و با قرارداد قرضی یک‌ساله به بارسلونا پیوست، در پادکست The Rest is Football گفت:«سال‌هاست می‌گویند ما در دوران گذار هستیم اما برای گذار، باید آن را شروع کرد. هنوز آغاز نشده است. وقتی لیورپول این مسیر را رفت، کلوپ را آوردند و به او فرصت دادند. اولش چیزی نبردند اما پای برنامه ماندند. ما مدام مربی و استراتژی عوض کرده‌ایم و همین ما را به جایی رسانده که در برزخ هستیم.»

رشفورد افزود:«زمان فرگوسن، اصولی مشترک بین تیم اول و آکادمی بود و بازیکن ۱۵ ساله هم می‌دانست فوتبال یونایتد یعنی چه. الان گاهی برای قهرمانی انگیزه هست اما هماهنگ نشده است، نه برنامه‌ریزی‌شده. وقتی دائم مسیر عوض می‌شود، نباید انتظار قهرمانی داشت.»

او تأکید کرد که دیدن شرایط فعلی یونایتد برایش دردناک است:«صددرصد، نه فقط به عنوان بازیکن، بلکه به عنوان یک هوادار.»

منچستریونایتد فصل گذشته را با رتبه ۱۵ لیگ برتر به پایان رساند و در تابستان بازیکنانی چون ماتئوس کنیا، دیه‌گو لئون، برایان امبومو و بنجامین ششکو را جذب کرده و همچنان به دنبال کارلس بالبا از برایتون است. باشگاه همچنین ساختمان تمرینی بازسازی‌شده خود در کارینگتون را رونمایی کرده است.

رشفورد که امیدوار است شنبه مقابل مایورکا در لالیگا اولین بازی‌اش برای بارسلونا را انجام دهد، هنوز در فهرست رسمی تیم ثبت نشده و باید منتظر روشن شدن وضعیتش بماند. منچستریونایتد نیز لیگ برتر را با دیدار برابر آرسنال در الدترافورد آغاز خواهد کرد.

