اولین جام بزرگ فصل: پاریسنژرمن و تاتنهام در نبرد سوپرجام اروپا
قهرمانان لیگ قهرمانان و لیگ اروپا چهارشنبه شب در ورزشگاه فریولی ایتالیا برای نخستین جام فصل روبهروی هم قرار میگیرند.
به گزارش ایلنا، دیدار سوپرجام اروپا چهارشنبه ۲۳ مرداد (۱۳ آگوست) ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه فریولی شهر اودینه برگزار میشود. این ورزشگاه، خانه اودینزه، پیشتر میزبان فینال یورو زیر ۲۱ سالههای ۲۰۱۹ نیز بوده و امسال سیزدهمین ورزشگاهی است که پس از پایان میزبانی موناکو، سوپرجام اروپا را برگزار میکند.
مسیر پاریسنژرمن تا سوپرجام
پاریسنژرمن فصل ۲۰۲۴-۲۵ را با فتح سهگانه تاریخی و نخستین قهرمانی لیگ قهرمانان خود به پایان برد. شاگردان لوئیس انریکه در این مسیر چهار نماینده لیگ برتر انگلیس شامل آرسنال، منچسترسیتی، لیورپول و استونویلا را کنار زدند. اکنون دمبله، بهترین بازیکن فصل لیگ قهرمانان، و دزیره دوئه، بازیکن جوان سال اروپا، ستارههای اصلی این تیم در جدال سوپرجام هستند.
تغییرات در تاتنهام
تاتنهام با قهرمانی در لیگ اروپا به این مسابقه رسیده است. پس از جدایی آنگه پوستکوگلو، توماس فرانک هدایت تیم را برعهده گرفته و با خریدهایی چون محمد کدوس، ماتیاس تل و ژوائو پالینیا سعی دارد ترکیبی تازه و رقابتی بسازد. خروج سون هیونگ مین، اسطوره باشگاه، بزرگترین تغییر تابستانی این تیم بود.
ترکیبهای احتمالی
پاریسنژرمن: شوالیِه؛ حکیمی، مارکینیوش، پاچو، نونو مندس، زئیر-امری، ویتینیا، فابین روئیز، دوئه، دمبله، کواراتسخلیا
(ژوائو نوس محروم است)
تاتنهام: ویکاریو، پدرو پورو، رومرو، فندیفن، اسپنس، بنتانکور، پالینیا، کدوس، سار، اودوبر، سولانکه
نظر مربیان و بازیکنان
لوئیس انریکه، سرمربی پاریس: «این یک دیدار ویژه است که قهرمانان لیگ قهرمانان و لیگ اروپا را روبهروی هم قرار میدهد. هدف ما بردن این جام و آغاز فصل با یک قهرمانی است.»
عثمان دمبله، مهاجم پاریس: «اگر میخواهیم قهرمان بمانیم، باید به بردن ادامه دهیم. این مسابقه شروع مهمی برای فصل است.»
توماس فرانک، سرمربی تاتنهام: «پاریس بهترین تیم اروپا است. ما این دیدار را یک فرصت بزرگ میدانیم و باور داریم که میتوانیم پیروز شویم.»
میکی فندیفن، مدافع تاتنهام: «بازی دشواری پیشرو داریم اما چه راهی بهتر از آغاز فصل با یک فینال بزرگ؟»
قوانین مسابقه
در صورت تساوی در ۹۰ دقیقه، بازی مستقیم به ضربات پنالتی کشیده خواهد شد و وقت اضافه وجود ندارد.