محمدرضا فلاحیان به استقلال خوزستان پیوست

کد خبر : 1673242
هافبک دفاعی بلندقامت و با تجربه فوتبال ایران با نظر کادر فنی، به جمع آبی‌پوشان خوزستان اضافه شد.

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال خوزستان از جذب محمدرضا فلاحیان، هافبک دفاعی ۱۹۰ سانتی‌متری و با تجربه فوتبال ایران خبر داد. این بازیکن که توانایی بازی در پست دفاع آخر را نیز دارد، سابقه چهار فصل حضور در لیگ برتر و به ثمر رساندن ۵ گل را در کارنامه خود ثبت کرده است.

فلاحیان پیش‌تر پیراهن تیم‌های شهر خودرو (دو فصل)، آلومینیوم اراک، ماشین‌سازی تبریز، فجر سپاسی شیراز، صنعت نفت آبادان و نفت و گاز گچساران را بر تن کرده است. او که به عنوان هافبکی جنگنده و منسجم شناخته می‌شود، اکنون با پیوستن به استقلال خوزستان مأموریت کنترل میانه میدان و قطع حملات حریفان را بر عهده خواهد داشت تا نقش مؤثری در موفقیت‌های آتی این تیم ایفا کند.

