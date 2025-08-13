تهدید حقوقی دوناروما علیه پیاسجی پس از تصمیم انریکه
ایجنت جانلوئیجی دوناروما از پیگیری حقوقی علیه باشگاه پاریسنژرمن خبر داد.
به گزارش ایلنا، حذف دوناروما از فهرست پاریسنژرمن برای دیدار سوپرجام اروپا مقابل تاتنهام، نشانهای روشن از پایان کار او در پاریس تلقی میشود. لوئیس انریکه با تأکید بر نیاز به انتخاب متفاوت درون دروازه، این تصمیم را بر عهده گرفت، اما واکنش ستاره ایتالیایی تند بود.
دوناروما با انتشار بیانیهای از «ناامیدی و دلشکستگی» گفت و مدیر برنامههایش، انزو رایولا، در گفتوگو با اسکای ایتالیا اظهار داشت:«پس از چهار سال همکاری، هیچ احترامی از سوی باشگاه دیده نمیشود. حتی با کاهش دستمزد برای تمدید موافقت کردیم، اما در نهایت باشگاه قواعد را تغییر داد. این بیاحترامی بزرگ را با وکلایم بررسی خواهم کرد.»
رایولا افزود که تنها یک ماه پیش درباره تمدید قرارداد صحبت شده و تغییر ناگهانی نظر سرمربی «عجیب و تأسفبار» است. او همچنین انتقال به لیگ برتر را محتمل دانست و مدعی شد که تنها باشگاههای انگلیسی قادر به تأمین درخواست مالی بالای PSG هستند.
پاریسنژرمن لوکاس شوالیه را از لیل جذب کرده تا جانشین دوناروما شود و گفته میشود منچسترسیتی و منچستریونایتد مقصدهای احتمالی این سنگربان ۲۶ ساله خواهند بود. آینده او، تنها چند ماه پس از قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، به نظر دور از پاریس رقم خواهد خورد.