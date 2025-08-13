اعلام رسمی سیدبندی لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا ۲

به گزارش ایلنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا سیدبندی کامل رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا ۲ را منتشر کرد. بر اساس این اعلام، تیم‌های ایرانی تراکتور و سپاهان در سید اول قرار گرفتند و استقلال نیز در سید دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ جای گرفت.

لیگ نخبگان آسیا:

سید اول: الاهلی عربستان، شباب الاهلی امارات، السد قطر، تراکتور ایران، نسف قارشی ازبکستان، الشرطه عراق

سید دوم: الاتحاد عربستان، شارجه امارات، الغرافه قطر، الهلال عربستان، الوحده امارات، الدحیل قطر

لیگ قهرمانان آسیا ۲:

سید اول: النصر عربستان، الوصل امارات، الاهلی قطر، سپاهان ایران

سید دوم: استقلال ایران، اندیجون ازبکستان، الزورای عراق، الحسین اردن

سید سوم: المحرق بحرین، موهون باگان هند، استقلال تاجیکستان، آرکاداغ ترکمنستان

سید چهارم: الوحدات اردن، الخالدیه بحرین و دو برنده پلی‌آف

مراسم قرعه‌کشی این دو رقابت روز ۲۴ مرداد ماه برگزار می‌شود.

