اعلام رسمی سیدبندی لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا ۲
کنفدراسیون فوتبال آسیا به‌صورت رسمی سیدبندی کامل دو تورنمنت «لیگ نخبگان» و «لیگ قهرمانان آسیا ۲» را اعلام کرد؛ نمایندگان ایران در هر دو مسابقات حضور خواهند داشت.

به گزارش ایلنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا سیدبندی کامل رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا ۲ را منتشر کرد. بر اساس این اعلام، تیم‌های ایرانی تراکتور و سپاهان در سید اول قرار گرفتند و استقلال نیز در سید دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ جای گرفت.

 لیگ نخبگان آسیا:

سید اول: الاهلی عربستان، شباب الاهلی امارات، السد قطر، تراکتور ایران، نسف قارشی ازبکستان، الشرطه عراق

سید دوم: الاتحاد عربستان، شارجه امارات، الغرافه قطر، الهلال عربستان، الوحده امارات، الدحیل قطر

 لیگ قهرمانان آسیا ۲:

سید اول: النصر عربستان، الوصل امارات، الاهلی قطر، سپاهان ایران

سید دوم: استقلال ایران، اندیجون ازبکستان، الزورای عراق، الحسین اردن

سید سوم: المحرق بحرین، موهون باگان هند، استقلال تاجیکستان، آرکاداغ ترکمنستان

سید چهارم: الوحدات اردن، الخالدیه بحرین و دو برنده پلی‌آف

 مراسم قرعه‌کشی این دو رقابت روز ۲۴ مرداد ماه برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
