​سسک فابرگاس، سرمربی کومو، درباره انتقال آلوارو موراتا به این تیم ایتالیایی توضیح داد و دلیل اصلی جذب او را هوش تاکتیکی و توانایی‌اش در ارتقای روحیه تیم عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، موراتا که فصل گذشته را بین میلان و گالاتاسرای سپری کرد، پس از فسخ زودهنگام قرارداد قرضی‌اش با باشگاه ترکیه‌ای و پرداخت غرامت توسط میلان، به صورت قرضی با بند خرید اجباری راهی کومو شد.

این مهاجم ۳۲ ساله که سابقه بازی در باشگاه‌های بزرگ اروپا را دارد، پیش‌تر هم‌تیمی فابرگاس در تیم ملی اسپانیا و چلسی بوده و حالا دوباره با او در ایتالیا همکاری خواهد کرد.

موراتا در فصل ۲۵-۲۰۲۴ عملکرد پر فراز و نشیبی داشت، اما موفق شد در مجموع ۱۳ گل برای دو تیم به ثمر برساند و با گالاتاسرای قهرمان سوپرلیگ و جام حذفی ترکیه شود.

فابرگاس در گفت‌وگو با وب‌سایت باشگاه کومو درباره این خرید گفت:«آلوارو را سال‌هاست می‌شناسم و همیشه به شیوه بازی و رفتار حرفه‌ای‌اش احترام گذاشته‌ام. او مهاجمی باهوش است که در بزنگاه‌ها درخشیده و هم‌تیمی‌ای است که روحیه همه اطرافیانش را بالا می‌برد. از حضور او در کومو بسیار خوشحالیم.»

کومو که در آخرین دیدار دوستانه تابستانی خود با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب بارسلونا شد، فصل جدید را روز شنبه با دیدار کوپا ایتالیا برابر تیم سری B سودتی‌رول آغاز خواهد کرد و احتمال می‌رود موراتا در این مسابقه نخستین بازی رسمی خود را برای تیم جدیدش انجام دهد.

