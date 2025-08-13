انریکه: پیشنهاد هدایت تاتنهام را داشتم

به گزارش ایلنا، انریکه که پس از حذف اسپانیا از جام جهانی ۲۰۲۲ مقابل مراکش تا تابستان ۲۰۲۳ بدون تیم بود، در نهایت هدایت پاری‌سن‌ژرمن را پذیرفت و در دومین فصل حضورش، سه‌گانه قهرمانی را به‌دست آورد.

در همان زمان، تاتنهام به دنبال جانشینی دائمی برای آنتونیو کونته بود و پس از عدم توافق با انریکه، آنژه پوستکوگلو را منصوب کرد. مربی استرالیایی در فصل دوم خود تیم را به قهرمانی لیگ اروپا رساند اما بلافاصله پس از آن اخراج شد و جایش را به توماس فرانک داد.

انریکه پیش از دیدار سوپرجام اروپا برابر تاتنهام گفت: «در شش ماه پایانی قبل از آمدنم به پاریس، چند گزینه روی میز بود و تاتنهام یکی از آن‌ها بود.»

پاری‌سن‌ژرمن پس از بازی چهارشنبه شب مقابل اسپرز، فصل لیگ ۱ را از ۱۷ آگوست برابر نانت آغاز خواهد کرد.

انتهای پیام/