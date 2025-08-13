خبرگزاری کار ایران
انریکه: پیشنهاد هدایت تاتنهام را داشتم

انریکه: پیشنهاد هدایت تاتنهام را داشتم
لوئیس انریکه،سرمربی پاری‌سن‌ژرمن، فاش کرد که پیش از پیوستن به پاری سن ژرمن در سال ۲۰۲۳، پیشنهاد سرمربیگری تاتنهام را دریافت کرده بود.

به گزارش ایلنا، انریکه که پس از حذف اسپانیا از جام جهانی ۲۰۲۲ مقابل مراکش تا تابستان ۲۰۲۳ بدون تیم بود، در نهایت هدایت پاری‌سن‌ژرمن را پذیرفت و در دومین فصل حضورش، سه‌گانه قهرمانی را به‌دست آورد.

در همان زمان، تاتنهام به دنبال جانشینی دائمی برای آنتونیو کونته بود و پس از عدم توافق با انریکه، آنژه پوستکوگلو را منصوب کرد. مربی استرالیایی در فصل دوم خود تیم را به قهرمانی لیگ اروپا رساند اما بلافاصله پس از آن اخراج شد و جایش را به توماس فرانک داد.

انریکه پیش از دیدار سوپرجام اروپا برابر تاتنهام گفت: «در شش ماه پایانی قبل از آمدنم به پاریس، چند گزینه روی میز بود و تاتنهام یکی از آن‌ها بود.»

پاری‌سن‌ژرمن پس از بازی چهارشنبه شب مقابل اسپرز، فصل لیگ ۱ را از ۱۷ آگوست برابر نانت آغاز خواهد کرد.

