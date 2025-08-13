خبرگزاری کار ایران
یک میلیارد تومان و ممنوعیت جذب بازیکن خارجی!

جریمه سنگین کمیته انضباطی برای فجر سپاسی

کد خبر : 1673219
باشگاه فجر سپاسی، تازه وارد لیگ برتر، با حکم سنگین کمیته انضباطی روبرو شد.

به گزارش ایلنا، باشگاه فجر سپاسی که برای فصل جدید به لیگ برتر بازگشته و باید کمتر از یک هفته دیگر اولین بازی خود در لیگ بیست و پنجم را در تهران و مقابل پرسپولیس انجام دهد، صبح امروز چهارشنبه با حکمی سنگین از سوی کمیته انضباطی مواجه شده است.

در این حکم که طبق اعلام کمیته انضباطی به دلیل عدم رعایت معیارهای درجه A آیین‌نامه صدور مجوز باشگاهی، عدم رعایت معیارهای درجه B آیین‌نامه صدور مجوز باشگاهی ملی لیگ آزادگان و عدم دریافت مجوز ملی، جریمه‌های زیر صادر شده، باشگاه فجر سپاسی با جریمه های متعددی مواجه است.

طبق حکم صادر شده؛ یک میلیارد تومان جریمه نقدی، برگزاری ۶ مسابقه با نیمی از ظرفیت تماشاگران و ممنوعیت جذب بازیکن خارجی، این حکم را تشکیل می‌دهد ضمن اینکه در صورت عدم کسب مجوز ملی تا مهلت ۳۰ روز پس از ابلاغ حکم، از عملکرد آنها در جدول فصل جدید لیگ برتر، سه امتیاز کسر خواهد شد.

تمام آرای صادر شده قطعی است و صرفا حکم کسر سه امتیاز قابل تجدید نظر عنوان شده است.

انتهای پیام/
