پاسخ قاطع خطیبی به دقیقی: حرفهایگری را بلد باشید!
در واکنش به اظهارات اخیر سعید دقیقی، سرمربی پیکان، درباره جدایی برخی بازیکنان، رسول خطیبی، سرمربی مس رفسنجان، با لحنی قاطع و صریح به این مسائل پاسخ داد.
به گزارش ایلنا، چند روزی از مصاحبه سعید دقیقی، سرمربی پیکان، نمیگذرد که او در آن به دلایل جدایی نفراتی چون سامان نریمان جهان، محمدمهدی قنبری و دانیال جهانبخش از این تیم اشاره کرد. دقیقی در بخشی از صحبتهایش، به "علاقه و تعصب خاص" سامان نریمان جهان به رسول خطیبی و "بسیج شدن" خطیبی برای جذب او اشاره کرده بود.
اما این اظهارات بیپاسخ نماند. رسول خطیبی، که این روزها هدایت مس رفسنجان را بر عهده دارد و سامان نریمان جهان نیز به تازگی به این تیم پیوسته، در مصاحبه جدید خود، به طور ضمنی اما قاطع، به سخنان دقیقی واکنش نشان داد. خطیبی با اشاره به سابقه خود در هر دو نقش مدیریت و سرمربی، تاکید کرد که "کارش را بلد است". او توضیح داد که لیست بازیکنان مورد نظر را به باشگاه ارائه کرده و مذاکرات نیز به صورت حرفهای انجام شده است.
سرمربی مس رفسنجان با اشاره به مکاتبات انجام شده و موافقت باشگاههای مقابل برای انتقال بازیکنان، گفت: «نه فقط برای سامان، که برای همه بازیکنان، مکاتبات انجام شده و با موافقت باشگاه طرف مقابل انتقال صورت گرفته. حالا برخی از دوستان که نمیدانم تازه آمدهاند یا مراحل بازیکن گرفتن را نمیدانند یکسری حرفها زدند.»
این پاسخ خطیبی، میتواند فصل جدیدی از تقابلهای لفظی میان سرمربیان تیمهای لیگ برتری را رقم زده و باید دید در ادامه، این مباحث نقل و انتقالاتی چه واکنشهای دیگری را در پی خواهد داشت.