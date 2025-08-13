پیروزی درخشان دختران ایران برابر میزبان در بازیهای جهانی چنگدو چین
تیم ملی کانوپولو دختران ایران امروز چهارشنبه در نخستین دیدار خود از مرحله گروهی بازیهای جهانی ۲۰۲۵ چنگدو، با ارائه نمایشی قدرتمند موفق شد با نتیجه ۱۵ بر ۱ تیم میزبان «چین» را شکست دهد.
به گزارش ایلنا، ملیپوشان کشورمان در ششمین روز از بازیهای جهانی چنگدو با ترکیب الهه پورعبدیان (مربی و ورزشکار)، آناهیتا مهترپور، ملیکا برون، شیوا لکزایی، مهدیه شانی، آتوسا اسلامی، فاطمه جلیلیان و ستایش پیر نجمالدین به آب زدند و با بازی منسجم و هماهنگ، پیروزی ارزشمندی را به نام خود ثبت کردند.
شاگردان نیما حجتی (سرمریی) و ترانه طباطبایی (سرپرست) بعدازظهر امروز دومین دیدار خود را مقابل تیم نیوزیلند برگزار میکنند و فردا نیز به مصاف آلمان خواهند رفت.
رقابتهای کانوپولو در بازیهای جهانی چنگدو ادامه دارد و تیم ملی دختران ایران با روحیهای بالا به دنبال صعود به مراحل پایانی و کسب افتخاری دیگر برای ورزش ایران است.