به گزارش ایلنا، ملی‌پوشان کشورمان در ششمین روز از بازی‌های جهانی چنگدو با ترکیب الهه پورعبدیان (مربی و ورزشکار)، آناهیتا مهترپور، ملیکا برون، شیوا لکزایی، مهدیه شانی، آتوسا اسلامی، فاطمه جلیلیان و ستایش پیر نجم‌الدین به آب زدند و با بازی منسجم و هماهنگ، پیروزی ارزشمندی را به نام خود ثبت کردند.

شاگردان نیما حجتی (سرمریی) و ترانه طباطبایی (سرپرست) بعدازظهر امروز دومین دیدار خود را مقابل تیم نیوزیلند برگزار می‌کنند و فردا نیز به مصاف آلمان خواهند رفت.

رقابت‌های کانوپولو در بازی‌های جهانی چنگدو ادامه دارد و تیم ملی دختران ایران با روحیه‌ای بالا به دنبال صعود به مراحل پایانی و کسب افتخاری دیگر برای ورزش ایران است.

