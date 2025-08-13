خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیروزی درخشان دختران ایران برابر میزبان در بازی‌های جهانی چنگدو چین

پیروزی درخشان دختران ایران برابر میزبان در بازی‌های جهانی چنگدو چین
کد خبر : 1673186
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی کانوپولو دختران ایران امروز چهارشنبه در نخستین دیدار خود از مرحله گروهی بازی‌های جهانی ۲۰۲۵ چنگدو، با ارائه نمایشی قدرتمند موفق شد با نتیجه ۱۵ بر ۱ تیم میزبان «چین» را شکست دهد.

به گزارش ایلنا، ملی‌پوشان کشورمان در ششمین روز از بازی‌های جهانی چنگدو با ترکیب الهه پورعبدیان (مربی و ورزشکار)، آناهیتا مهترپور، ملیکا برون، شیوا لکزایی، مهدیه شانی، آتوسا اسلامی، فاطمه جلیلیان و ستایش پیر نجم‌الدین به آب زدند و با بازی منسجم و هماهنگ، پیروزی ارزشمندی را به نام خود ثبت کردند.

شاگردان نیما حجتی (سرمریی) و ترانه طباطبایی (سرپرست) بعدازظهر امروز دومین دیدار خود را مقابل تیم نیوزیلند برگزار می‌کنند و فردا نیز به مصاف آلمان خواهند رفت.

رقابت‌های کانوپولو در بازی‌های جهانی چنگدو ادامه دارد و تیم ملی دختران ایران با روحیه‌ای بالا به دنبال صعود به مراحل پایانی و کسب افتخاری دیگر برای ورزش ایران است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور