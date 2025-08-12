طاهری: پنجره استقلال بسته نیست
فرشید طاهری تأکید کرد که برخلاف شایعات مطرحشده، پنجره نقلوانتقالات باشگاه استقلال باز است و این تیم میتواند بازیکن جدید ثبت کند.
به گزارش ایلنا ، فرشید طاهری، مدیر نقلوانتقالات سازمان لیگ، درباره شایعات اخیر مبنی بر بسته بودن پنجره نقلوانتقالات استقلال اظهار داشت: «برخلاف شایعات بیاساس منتشرشده در فضای مجازی، پنجره نقلوانتقالات استقلال بسته نبوده و در حال حاضر نیز بسته نیست. این باشگاه حتی نخستین تیمی بود که قرارداد بازیکنان خود را در سازمان لیگ ثبت کرد و اکنون نیز میتواند بازیکن جدید به فهرست خود اضافه کند.»
او افزود: «نظری جویباری، مدیرعامل محترم و پرتلاش استقلال، روز یکشنبه در سازمان لیگ حاضر شد و پیگیر اضافه شدن برخی مربیان به کادرفنی این تیم بود که این کار هم طبق قانون انجام شد.»
مدیر نقلوانتقالات سازمان لیگ در پایان تصریح کرد: «استقلال هیچ مشکلی برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید ندارد. اسناد و مدارک مربوط به ثبت قرارداد بازیکنان نیز در سازمان لیگ موجود است و در صورت نیاز، از طریق سایت رسمی سازمان لیگ اطلاعرسانی خواهد شد.»