خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طاهری: پنجره استقلال بسته نیست

طاهری: پنجره استقلال بسته نیست
کد خبر : 1673125
لینک کوتاه کپی شد.

فرشید طاهری تأکید کرد که برخلاف شایعات مطرح‌شده، پنجره نقل‌وانتقالات باشگاه استقلال باز است و این تیم می‌تواند بازیکن جدید ثبت کند.

به گزارش ایلنا ، فرشید طاهری، مدیر نقل‌وانتقالات سازمان لیگ، درباره شایعات اخیر مبنی بر بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات استقلال اظهار داشت: «برخلاف شایعات بی‌اساس منتشرشده در فضای مجازی، پنجره نقل‌وانتقالات استقلال بسته نبوده و در حال حاضر نیز بسته نیست. این باشگاه حتی نخستین تیمی بود که قرارداد بازیکنان خود را در سازمان لیگ ثبت کرد و اکنون نیز می‌تواند بازیکن جدید به فهرست خود اضافه کند.»

او افزود: «نظری جویباری، مدیرعامل محترم و پرتلاش استقلال، روز یکشنبه در سازمان لیگ حاضر شد و پیگیر اضافه شدن برخی مربیان به کادرفنی این تیم بود که این کار هم طبق قانون انجام شد.»

مدیر نقل‌وانتقالات سازمان لیگ در پایان تصریح کرد: «استقلال هیچ مشکلی برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید ندارد. اسناد و مدارک مربوط به ثبت قرارداد بازیکنان نیز در سازمان لیگ موجود است و در صورت نیاز، از طریق سایت رسمی سازمان لیگ اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور