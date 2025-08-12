کمی دورتر از تهران؛
آغاز فعالیت تیم والیبال استقلال
تیم والیبال استقلال در استان گلستان فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در خبری رسمی از آغاز فعالیت تیم والیبال خود خبر داد. در این خبر آمده: "به منظور ارتقاء جایگاه و تبدیل شدن به یک باشگاه حرفهای و جامع در حوزههای مختلف ورزشی، باشگاه استقلال تصمیم دارد فعالیتهای خود را در بخشهای متنوعی گسترش دهد.
در همین راستا، با توجه به اینکه شرق استان گلستان و به ویژه منطقه گنبد کاووس از مراکز برجسته استعدادهای والیبال کشور محسوب میشود، جلسات متعددی طی دو ماه گذشته با مسئولین ورزشی و سیاسی استان برگزار شده است تا یک اتفاق بزرگ در این خطه با اقدام ویژه مدیریت باشگاه استقلال رقم بخورد.
هدف اصلی این جلسات، توسعه هرچه بیشتر والیبال در منطقه و همچنین تقویت جایگاه باشگاه استقلال است. در نهایت مقرر گردید با همکاری و همراهی مسؤلان منطقه، باشگاه استقلال تیم والیبال خود را در این منطقه راهاندازی کند.
این اقدام گامی مثبت و مهم در جهت توسعه ورزش والیبال منطقه و ارتقاء نام باشگاه استقلال در این رشته ورزشی به شمار میآید و نشان دهنده عزم جدی همه طرفین برای همکاری و پیشرفت است."