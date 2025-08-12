خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کمی دورتر از تهران؛

آغاز فعالیت تیم والیبال استقلال

آغاز فعالیت تیم والیبال استقلال
کد خبر : 1673123
لینک کوتاه کپی شد.

تیم والیبال استقلال در استان گلستان فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در  خبری رسمی از آغاز فعالیت تیم والیبال خود خبر داد. در این خبر آمده: "به منظور ارتقاء جایگاه و تبدیل شدن به یک باشگاه حرفه‌ای و جامع در حوزه‌های مختلف ورزشی، باشگاه استقلال تصمیم دارد فعالیت‌های خود را در بخش‌های متنوعی گسترش دهد. 

در همین راستا، با توجه به اینکه شرق استان گلستان و به ویژه منطقه گنبد کاووس از مراکز برجسته استعدادهای والیبال کشور محسوب می‌شود، جلسات متعددی طی دو ماه گذشته با مسئولین ورزشی و سیاسی استان برگزار شده است تا یک اتفاق بزرگ در این خطه با اقدام ویژه مدیریت باشگاه استقلال رقم بخورد.

هدف اصلی این جلسات، توسعه هرچه بیشتر والیبال در منطقه و همچنین تقویت جایگاه باشگاه استقلال است. در نهایت مقرر گردید با همکاری و همراهی مسؤلان منطقه، باشگاه استقلال تیم والیبال خود را در این منطقه راه‌اندازی کند. 

آغاز فعالیت تیم والیبال استقلال

این اقدام گامی مثبت و مهم در جهت توسعه ورزش والیبال منطقه و ارتقاء نام باشگاه استقلال در این رشته ورزشی به شمار می‌آید و نشان دهنده عزم جدی همه طرفین برای همکاری و پیشرفت است."

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور