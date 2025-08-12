مدافع اسبق پرسپولیس استقلالی شد (عکس)

به گزارش ایلنا، استقلال خوزستان در ادامه فعالیت‌های خود در بازار نقل‌و‌انتقالات تابستانی، ابوالفضل سلیمانی، مدافع ۲۴ ساله و ۱۹۲ سانتی‌متری، با نظر کادر به جمع آبی‌پوشان دیار کارون اضافه شد.

سلیمانی فوتبال خود را از رده‌های پایه آغاز کرد و سابقه حضور در تیم‌های جوانان استیل‌آذین تهران، جوانان پیکان تهران و جوانان استقلال تهران را در کارنامه دارد.

او سپس به امیدهای پرسپولیس تهران پیوست و به مدت دو سال با بازوبند کاپیتانی این تیم به میدان رفت. در ادامه با نظر سرمربی وقت، به تیم بزرگسالان پرسپولیس ملحق شد و طی چهار فصل حضور در این تیم، موفق به کسب سه عنوان قهرمانی لیگ برتر، یک جام حذفی و یک سوپرجام شد. البته او نتوانست برای تیم بزرگسالان پرسپولیس به میدان برود.

این مدافع پس از پرسپولیس، با تصمیم سرمربی آلومینیوم اراک راهی این تیم شد و طی دو فصل حضور، ۲۵ بازی در لیگ برتر و جام حذفی برای آلومینیوم به ثبت رساند. سلیمانی همچنین سابقه حضور در اردو تیم ملی امید را دارد.

