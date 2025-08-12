مدافع اسبق پرسپولیس استقلالی شد (عکس)
مدافع جوان اسبق پرسپولیس بعد از تجربه حضور در آلومینیوم اکنون در فصل جدید پیراهن آبی را بر تن خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، استقلال خوزستان در ادامه فعالیتهای خود در بازار نقلوانتقالات تابستانی، ابوالفضل سلیمانی، مدافع ۲۴ ساله و ۱۹۲ سانتیمتری، با نظر کادر به جمع آبیپوشان دیار کارون اضافه شد.
سلیمانی فوتبال خود را از ردههای پایه آغاز کرد و سابقه حضور در تیمهای جوانان استیلآذین تهران، جوانان پیکان تهران و جوانان استقلال تهران را در کارنامه دارد.
او سپس به امیدهای پرسپولیس تهران پیوست و به مدت دو سال با بازوبند کاپیتانی این تیم به میدان رفت. در ادامه با نظر سرمربی وقت، به تیم بزرگسالان پرسپولیس ملحق شد و طی چهار فصل حضور در این تیم، موفق به کسب سه عنوان قهرمانی لیگ برتر، یک جام حذفی و یک سوپرجام شد. البته او نتوانست برای تیم بزرگسالان پرسپولیس به میدان برود.
این مدافع پس از پرسپولیس، با تصمیم سرمربی آلومینیوم اراک راهی این تیم شد و طی دو فصل حضور، ۲۵ بازی در لیگ برتر و جام حذفی برای آلومینیوم به ثبت رساند. سلیمانی همچنین سابقه حضور در اردو تیم ملی امید را دارد.