نویدکیا: در لیگ قهرمانان شانس بیشتری داریم

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال سپاهان در مرحله پلی آف لیگ نخبگان آسیا مقابل الدحیل قطر با نتیجه 3-2 تن به شکست داد. نتیجه ای که آنها را از رسیدن به لیگ نخبگان محروم کرد و به سید یک لیگ قهرمانان آسیا فرستاد. محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پس از این مسابقه گفت:‌ «بازی خوبی بود، بدون شک مسابقه‌ای که ۵ گل داشته باشد، جذاب است؛ در بهترین زمان ممکن به گل رسیدیم و باید از این موقعیت خیلی بهتر استفاده می‌کردیم.»

او درباره دریافت سه گل تیمش در نیمه اول توضیح داد: «متأسفانه فضاهای زیادی را در نیمه اول به الدحیل دادیم و آسیب‌های جدی خوردیم؛ نیمه دوم سعی کردیم جسورتر بازی کنیم تا بازی را به نفع خودمان تمام کنیم اما موفق نبودیم؛ هر ۲ تیم موقعیت‌های زیادی داشتند.»

نویدکیا در واکنش به مصدومیت زودهنگام محمد کریمی نیز گفت: «به الدحیل تبریک می‌گویم، بازی خیلی خوبی انجام دادند، استحقاق برد را داشتند؛ شاید اگر بازیکن میان زمین دچار مصدومیت نمی‌شد، روند بازی برای ما بهتر جلو می‌رفت.»

او ادامه داد: «باید قبول کنیم کیفیت بازیکنان خیلی تأثیرگذار است و من این را در نشست خبری پیش از بازی نیز گفتم. الدحیل برای خرید بازیکن از فرانکفورت نزدیک به ۱۵ میلیون دلار هزینه کرد که به اندازه کل هزینه یک سال باشگاه ما است؛ این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری زیاد و بازیکنان باکیفیت می‌تواند اختلافاتی ایجاد کند.»

سرمربی سپاهان در ادامه تاکید کرد: «ممکن بود بازی برایمان سخت‌تر شود یا به بازی برگردیم، بازیکنان من تلاش خود را کردند و از لحاظ تاکتیکی رقابت خوبی انجام دادیم اما در نهایت بازی جذابی بود و به تیم الدحیل تبریک می‌گویم.»

او در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه انگیزه شما برای حضور در لیگ سطح دو آسیا چیست، گفت: «قطعا اگر در لیگ نخبگان بودیم، خیلی متفاوت‌تر بود اما چیزی را از دست ندادیم؛ فوتبال است و زندگی ادامه دارد بنابراین باید تمام تلاشمان را داشته باشیم.»

نویدکیا در پایان گفت:

«بدون شک در آنجا (لیگ سطح دو) شانس بیشتری خواهیم داشت و باید از شانس‌هایمان استفاده کنیم و خودمان را از لحاظ کیفی بالا بیاوریم تا توانمندی خودمان و تیم را اثبات کنیم.»

