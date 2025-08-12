خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نویدکیا: در لیگ قهرمانان شانس بیشتری داریم

نویدکیا: در لیگ قهرمانان شانس بیشتری داریم
کد خبر : 1673120
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی سپاهان تیم الدحیل را شایسته پیروزی دانست اما از عملکرد شاگردانش هم اعلام رضایت کرد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال سپاهان در مرحله پلی آف لیگ نخبگان آسیا مقابل الدحیل قطر با نتیجه 3-2 تن به شکست داد. نتیجه ای که آنها را از رسیدن به لیگ نخبگان محروم کرد و به سید یک لیگ قهرمانان آسیا فرستاد. محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پس از این مسابقه گفت:‌ «بازی خوبی بود، بدون شک مسابقه‌ای که ۵ گل داشته باشد، جذاب است؛ در بهترین زمان ممکن به گل رسیدیم و باید از این موقعیت خیلی بهتر استفاده می‌کردیم.»

او درباره دریافت سه گل تیمش در نیمه اول توضیح داد: «متأسفانه فضاهای زیادی را در نیمه اول به الدحیل دادیم و آسیب‌های جدی خوردیم؛ نیمه دوم سعی کردیم جسورتر بازی کنیم تا بازی را به نفع خودمان تمام کنیم اما موفق نبودیم؛ هر ۲ تیم موقعیت‌های زیادی داشتند.»

نویدکیا در واکنش به مصدومیت زودهنگام محمد کریمی نیز گفت: «به الدحیل تبریک می‌گویم، بازی خیلی خوبی انجام دادند، استحقاق برد را داشتند؛ شاید اگر بازیکن میان زمین دچار مصدومیت نمی‌شد، روند بازی برای ما بهتر جلو می‌رفت.»

او ادامه داد: «باید قبول کنیم کیفیت بازیکنان خیلی تأثیرگذار است و من این را در نشست خبری پیش از بازی نیز گفتم.  الدحیل برای خرید بازیکن از فرانکفورت نزدیک به ۱۵ میلیون دلار هزینه کرد که به اندازه کل هزینه یک سال باشگاه ما است؛ این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری زیاد و بازیکنان باکیفیت می‌تواند اختلافاتی ایجاد کند.»

سرمربی سپاهان در ادامه تاکید کرد: «ممکن بود بازی برایمان سخت‌تر شود یا به بازی برگردیم، بازیکنان من تلاش خود را کردند و از لحاظ تاکتیکی رقابت خوبی انجام دادیم اما در نهایت بازی جذابی بود و به تیم الدحیل تبریک می‌گویم.»

او در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه انگیزه شما برای حضور در لیگ سطح دو آسیا چیست، گفت: «قطعا اگر در لیگ نخبگان بودیم، خیلی متفاوت‌تر بود اما چیزی را از دست ندادیم؛ فوتبال است و زندگی ادامه دارد بنابراین باید تمام تلاشمان را داشته باشیم.»

نویدکیا در پایان گفت:

«بدون شک در آنجا (لیگ سطح دو) شانس بیشتری خواهیم داشت و باید از شانس‌هایمان استفاده کنیم و خودمان را از لحاظ کیفی بالا بیاوریم تا توانمندی خودمان و تیم را اثبات کنیم.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور